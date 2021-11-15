بلدية فرنسية تقيم مزادا على لوحة لريختر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 10:17 صباحا
لوحة «أبستراكتس بيلد» للرسام الألماني غيرهارد ريختر بـ«سوذبيز» للمزادات وسط لندن، 8 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

تطرح مدينة سان برييست الفرنسية الواقعة في محيط ليون للبيع لوحة لنجم الرسم التجريدي الألماني غيرهارد ريختر كانت تحتفظ بها مدى 30 عامًا في مكتبتها الفنية وقد تدر عليها ملايين اليوروهات.

وهذه اللوحة الزيتية التي تحمل عنوان «أبستراكتس بيلد 630-2» ويبلغ طولها 82 سنتم وعرضها 67 سنتم، رُسمت العام 1987 واشترتها البلدية في السنة التالية بمقابل 100 ألف فرنك فرنسي، إذ كان لديها صندوق للاستحواذ على أعمال الفن المعاصر، وفق «فرانس برس».

ونقلت جريدة «لو بروغريه» المحلية عن المسؤول عن الثقافة في البلدية بتلك الحقبة، روبير ريفيير، قوله: «كنا نذهب إلى صالات العرض في باريس كل سنة لشراء أعمال من هذا النوع. أردنا أن نتيح لسكان مدينتنا (وهم من العمال) الاطلاع على القطاع الفني».

وأصبحت لوحات غيرهارد ريختر (89 عامًا) أغلى أعمال الرسامين في العالم اليوم، على الرغم من أنه لا يزال غير معروف كثيرًا من الجمهور العريض.

وفي العام 2015، بيعت لوحة أخرى لريختر تحمل أيضًا عنوان «أبستراكتس بيلد» لكن رقمها 599 في مقابل 30.4 مليون جنيه إسترليني (44.5 مليون يورو بسعر الصرف في ذلك الوقت) خلال مزاد أقامته دار «سوذبيز» في لندن، وهو مبلغ شكَّل في حينه سعرًا قياسيًّا لرسام حي، لكن جيف كونز وديفيد هوكني حطماه لاحقًا.

وأوضح رئيس بلدية سان برييست، جيل غاكسون، أن بيع هذه اللوحة لفت انتباه البلدية إلى امتلاكها لوحة ريختر، فأودعتها خزينة في مصرف متخصص. لكنه شدد على أنها «يجب أن تكون في متحف أو مع جامع أعمال فنية يُحسن إبرازها».

ومن هذا المنطلق، نشأت فكرة بيع اللوحة في مزاد علني، على أن يصوِّت المجلس البلدي للمدينة على القرار.

كذلك قد تباع معها ثماني لوحات أخرى استحوذت عليها المدينة في ثمانينات القرن العشرين، لكن قيمتها أدنى.

وإذ توقع غاكسون أن يدر بيع اللوحة مبلغًا كبيرًا على البلدية، وعد باستثماره في الثقافة. وتضم المكتبة الفنية للبلدية ما مجموعه ألف عمل.

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