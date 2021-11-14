الأردني بشر يشعل حفله الأول في مصر بالساقية

الأردني بشر خلال حفله في ساقية الصاوي (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل الفنان الأردني بشر مع جمهوره المصري بنجاح أغنيته الشهيرة «رجعنا التقينا»، وذلك خلال حفله بساقية الصاوي في الزمالك (وسط القاهرة).

الأغنية كانت تصدرت «تريندات» المنصات الرقمية في العالم العربي وحققت ما يزيد على 20 مليون مشاهدة، واختار أن يسمي حفلته الأولى في القاهرة تيمنًا بها.

وقدم المطرب الأردني مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته، استهلها بـ«قلبي هوى»، مرورًا بأغنيات «أنتي» و«في القلب علة» و«لست أدري»، مع مفاجأة الحضور بغنائه باللهجة المصرية لأول مرة عبر تقديمه أغنية داليدا «حلوة يا بلدي» على طريقته، قائلًا للجمهور: «أحببت تقديم هدية لكم بغنائي باللهجة المصرية لأول مرة، ولم أجد أنسب من حلوة يا بلدي، وأتمنى تقبلوها مني».

وحيا بشر الشعب الفلسطيني عبر تأديته رائعة محمود درويش «عن إنسان»، قائلًا: «عظيم درويش بيقول: حبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل، وهذا هيصير في فلسطين مع كل شهيد».

وعبر بشر عن سعادته الغامرة بهذه الحفلة التي يقدم خلالها مشروعه الموسيقى المنفرد لأول مرة بالقاهرة، قائلًا: «لا أستطيع أن أعبر عن فرحتي بوجودي في مصر وبالجمهور المصري الذي فاجأني بكونه يردد ورائي جميع أغنياتي عن ظهر قلب، ولن أنسى هذه الطاقة والبهجة التي شعرت بها على المسرح في أولى حفلاتي الرسمية بمصر، وأنوي العودة قريبًا جدًّا».

بشر أبو طالب مغنٍ وملحن وعازف جيتار أردني الأصل، بدأ مشروعه الغنائي المنفرد منذ ثلاث سنوات، والمعتمد على تقديم أغنيات من تأليفه وتلحينه وغنائه، ودشن رحلته تزامنًا مع ظهور ألبومه الغنائي الأول «الزنبقات السود» العام ٢٠١٨، الذي تضمن تسع أغنيات، كما بدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشرة عند انضمامه لفرقة «رم-طارق الناصر» وقدم أكثر من 40 حفلة في 15 دولة حول العالم، حتى استقل بمشروعه الخاص، كما عرف في وسط الموسيقى البديلة بالعالم العربي بتأسيسه موقع «اعزف»، أول موقع عربي لتعليم الموسيقى بأنواعها عبر الإنترنت، بجانب كونه مؤسسًا لمعهد بيت الموسيقى، وهو أول معهد لتعليم الموسيقى في السعودية.