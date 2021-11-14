بدء استقبال أفلام الدورة الـ23 لمهرجان «الإسماعيلية السينمائي»

سعد هنداوي رئيس مهرجان «الإسماعيلية السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» برئاسة المخرج سعد هنداوي، فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعدادًا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ23 للمهرجان.

وصرح سعد هنداوي بأن إدارة المهرجان سوف تستقبل الأفلام حتى 10 يناير 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمهرجان من هنا.

ومن المقرر أن تقام الدورة الـ23 للمهرجان في الفترة من 17 وحتى 23 مارس 2022.

يشار إلى أن مهرجان «الإسماعيلية» يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًّا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.