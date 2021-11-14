«فوييدج» يتصدر تصنيف الـ«توب تن»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 10:58 صباحا
شخص يتناول نسخة من ألبوم فوييدج لفرقة آبا في أحد متاجر سنوكهولم في 4 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

كشفت الأرقام الرسمية، الجمعة، تصدُّر فرقة «آبا» السويدية تصنيف الأسطوانات العشر الأولى (توب تن) في بريطانيا عن مبيعات ألبومها الجديد «فوييدج»، أول مجموعة موسيقية مسجلة في الاستوديو للفرقة الرباعية منذ العام 1981.

وبلغت مبيعات «فوييدج» 204 آلاف في سبعة أيام، مما يشكل أقوى انطلاقة لألبوم في بريطانيا في الأعوام الأربعة الأخيرة، منذ «ديفايد» للنجم البريطاني إد شيران، وفق «فرانس برس».

ومنذ انفراط عقدهم نهاية 1982 بعد عام على إصدارهم آخر ألبوم بعنوان «ذي فيزيترز»، لم يطرح الأعضاء الأربعة في الفرقة أنييتا فالتسكوغ (71 عامًا) وبيورن أولفاوس (76 عامًا) وبيني أندرسون (74 عامًا) وأني-فريد لينغستاد (75 عامًا)، أي أغنية جديدة.

و«فوييدج» هو الألبوم العاشر للفرقة يتبوأ المرتبة الأولى في بريطانيا، وهو رقم لم يحققه غيرها سوى فرقتين هما «بيتلز» و«رولينغ ستونز» وخمسة مغنين هم إلفيس بريسلي وروبي ويليامز ومادونا وبروس سبنرينغستين وديفيد بوي.

وأعربت الفرقة عن ارتياحها إلى هذا الإنجاز في بيان جاء فيه: «نحن سعداء بأن جمهورنا أحبّ ألبومنا الجديد بقدر ما أحببنا تسجيله». وأضافت «نحن مسرورون جدًا بأن يكون لنا ألبوم مجددًا في صدارة التصنيف».

وتشكّل النسخ المادية من الألبوم 90 في المئة من مجمل المبيعات الـ204 آلاف، وبينها 29900 أسطوانة فينيل، وهو أعلى عدد مبيعات لهذا النوع من الأسطوانات يحققه ألبوم في أسبوعه الأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وكان الرقم القياسي السابق في هذا المجال لألبوم «ترانكويليتي بايس هوتيل أند كاسينو» لفرقة الروك البريطانية «أركتيك مانكيز»، إذ بيعت منه 24500 نسخة فينيل في أسبوعه الأول العام 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جزائري ينتج زيت زيتون بيولوجيا فريدا