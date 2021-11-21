الفنان التشكيلي مصباح الكبير

الفنان التشكيلي مصباح الكبير

الفنان التشكيلي مصباح الكبير

لم أجد عن الفنان التشكيلي مصباح الكبير، سوى القليل جدًا من المعلومات، أو بمعنى أدق، لا أكثر من مقالتين للفنان الناقد عدنان بشير معيتيق، ولعل هذه الفقرة التي سأنقلها مثلما كتبها الأستاذ معيتيق،https://archive.libya-al-mostakbal.org/Thaqafa/May2008/3005_adnan_alkabeer.htm تلخص في الواقع ما أحسست به وأنا أتأمل لوحاته، وأيضًا كوّنت لديّ فكرة شخصية عنه. تقول الفقرة:

منتصف المسافة الفاصلة بين العين واللوحة تجبرك على الاقتراب أكثر

( تلتقي أعماله المنجزة مع المُتفرج في منتصف المسافة الفاصلة بين العين واللوحة تجبره على الاقتراب أكثر ليستوضح الأمر وما إن يقترب حتى يدرك أنه لا يوجد شيء، أو أن الأشكال والألوان التي وقع في إغوائها قد تلاشت نتيجة استحيائها في بعض الأحيان وخداعها في أحيان أخرى؛ فهي تكوينات خادعة ـ ماكرة ـ ذكية ـ ساذجة ـ في الوقت نفسه أو كما تعمد الفنان أن تصبح هكذا ).

نعود من نهر ألوانه عطاشا بلا بصر أو بصيرة!

ولكن أريد أن أضيف أن فنان بحجم إبداعه المبهر ويخلو إعلامنا، بما في ذلك العربي، من كتابات عنه، سببه، في تقديري، مسألتين: إمّا أنه يترفع عن المتلقي! باعتبار أن المتلقي يبحث عمّا يريده هو وليس ما يريد الفنان تقديمه، أو أنه يعتقد أن حديث الفنان عن أعماله هو نوع من تسويق فنه، أو أن منظمي المعارض لا يرون أنه فنان كبير، ولم يقوموا بالتسويق الإعلامي الذي تستحقه أعماله. وقد يكون كل ما ذكرت له علاقة برأي الناقد، الذي قد يكون الوحيد الذي تخصص في النقد الفني، والتشكيلي على وجه التخصيص، ووصف تكويناته وألوانه وأشكاله المخادعة، التي تجبر المشاهد على الاقتراب منها، ثم يسخر منه! ونعود من نهر ألوانه عطاشا بلا بصر أو بصيرة!

أنا أقول لكم أن ما كتبه الأستاذ معيتيق، في شأن ما يفسر ظاهرة مصباح الكبير، لا يمنح فرصة لناقد آخر أن يقول المزيد خصوصًا إذا الناقد متابع لنشاط التشكيل الليبي!

له أعمال مقتناة في العديد من دول العالم

هذا الفنان، ابن مصراته، والمولود في إحدى مناطقها الشهيرة، وهي منطقة المقاوبة سنة 1958، وتعلم الرسم بشكل شخصي، وشارك في العديد من المعارض المحلية في كل من مصراته وطرابلس ومن أهمها معرض ثلاثي مع الفنان عدنان معيتيق والفنان محمد لامين بقاعة دي فيلا بطرابلس 1998 ومعرض ثنائي بالمركز الثقافي الفرنسي بطرابلس 2002. له أعمال مقتناة في العديد من دول العالم ومن أهمها للسفير الفرنسي بطرابلس. هذا كل ما وجدته، وكفى! وأترك لكم تأمل لوحاته فقد يتكوّن لديكم رؤية ترتقي إلى حجم إبداعه مثلما ارتقت رؤيتي أنا