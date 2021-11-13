«حسوفة» تشارك في مهرجان درنة الزاهرة

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 13 نوفمبر 2021, 03:05 مساء
مسرحية «حسوفة» للفنان محمد الفاخري تشارك في مهرجان درنة الزاهرة (بوابة الوسط)

تشارك مسرحية «حسوفة» للكاتب والمخرج الفنان محمد الفاخري، في مهرجان درنة الزاهرة، المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر.

وقال الفاخري في تصريح إلى «بوابة الوسط» عقب إعلان اللجنة المشرفة على المهرجان قبول المسرحية إن «العمل من تمثيل فرج الترهوني ومهند الصادق، وكنت بدأت كتابتها للمشاركة في مهرجان الجامعي 2021، إلا أن الظروف حالت دون ذلك، فعقدت العزم على المشاركة بها في مهرجان درنة الزاهرة».

وأضاف مخرج العمل أن «المسرحية تتناول عدة مواضيع في حلة هزلية وكثيرة طرح الأسئلة، عبر الشخصيات التي تقدمها في شكل بعيد عن النمطية».

محمد الفاخري (بوابة الوسط)
مسرحية «حسوفة» للفنان محمد الفاخري تشارك في مهرجان درنة الزاهرة (بوابة الوسط)
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