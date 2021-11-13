مغن شهير ينضم للأكاديمية البرازيلية للآداب

جيلبيرتو جيل خلال حفل في ريو دي جانيرو في 28 يوليو 2018 (أ ف ب)

انضم المغني الشهير جيلبرتو جيل (79 عامًا) إلى صفوف الأكاديمية البرازيلية للآداب، التي تضم 40 عضوًا وتأسست سنة 1897 على نموذج الأكاديمية الفرنسية.

وقال رئيس الأكاديمية ماركو لوكيزي في بيان إن «جيلبرتو جيل يترجم الحوار بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية. هو شاعر البرازيل العميقة والمتنوعة ثقافيًا»، وفق «فرانس برس».

وبات المغني والمؤلف الشهير ثاني رجل أسود في التشكيلة الحالية للأكاديمية البرازيلية للآداب، بعدما انتُخب بأكثرية 21 صوتًا من أصل 34 عضوًا أدلوا بأصواتهم، وسيخلف الصحفي موريلو ميلو فيليو الذي تُوفيّ العام الماضي.

وعلَّق المغني على الخبر عبر «تويتر» كاتبًا: «أنا سعيد جدًا لانتخابي لأشغل المقعد الرقم 20 في الأكاديمية البرازيلية للآداب. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم وللزملاء في الأكاديمية الذين منحوني أصواتهم».

وفي رصيد جيلبرتو جيل الكثير من الأعمال الناجحة بينها «أكيلي أبراسو» و«تودا مينينا بايانا». وقد أصدر خلال مسيرته الطويلة حوالي 60 أسطوانة كما حاز جائزتي «غرامي».

وإلى جانب كايتانو فيلوسو، كان جيل من أبرز رموز حركة «تروبيكاليا» التي أحدثت ثورة في الموسيقى البرازيلية في ستينات القرن العشرين.

كما شغل جيلبرتو جيل منصب وزير الثقافة خلال عهد الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بين 2003 و2008، واختارته منظمة اليونسكو فنانًا من أجل السلام سنة 1999.

وكانت الممثلة فرناندا مونتينيغرو (92 عامًا) التي رُشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة وفازت بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي عن فيلم «سنترال دو برازيل» سنة 1998، انضمت أيضًا إلى الأكاديمية البرازيلية للآداب الأسبوع الماضي.