عرض «شيلو» للراحل صالح الأبيض في بنغازي

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

عُرضت، مساء الأربعاء، مسرحية «شيلو» على خشبة المسرح الشعبي بنغازي.

والمسرحية من كتابة الفنان الراحل صالح الأبيض، وكان ينوي أن يكون هو البطل فيها إلا أنّ الموت كان أقرب إليه من تقديم العمل على خشبة المسرح.

والعرض من إخراج مفتاح بادي وتمثيل عيد سعيد وياسمين الورفلي وباسط الجارد ومجموعة من نجوم المسرح الشعبي.

وقال المخرج مفتاح بادي لـ«بوابة الوسط» إن «المسرحية هي اجتماعية كوميدية كعادة صالح الأبيض في كتابته.. كتبها قبل سنوات وكان الاتفاق على أن يقوم هو ببطولتها إلا أن مرضه ثم رحيله حالا دون ذلك».

وأضاف بادي أن «المسرحية كان من المفترض أن تُعرض في شهر أكتوبر الماضي في ذكرى رحيل الأبيض، إلا أن الظروف حالت دون ذلك ولهذا قررنا عرضها في هذا التوقيت».

وخلال عرضها، شهدت مسرحية «شيلو» حضورًا جماهيريًا كثيفًا، يعكس اهتمامًا شعبيًا بالعمل الذي كتبه الأبيض ويقدمه بادي وباقي فريق العمل.

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

من أجواء عرض مسرحية «شيلو» على المسرح الشعبي بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)