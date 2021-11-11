«امرأة على حافة العالم» لليبية عزة المقهور في القائمة القصيرة لـ«جائزة عبدالعزيز المنصور»

الجائزة تتبع اتحاد الناشرين العرب (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن «اتحاد الناشرين العرب» القائمة القصيرة لجائزة «الدكتور عبدالعزيز المنصور للناشر العربي» في دورتها الثالثة.

ودخلت رواية الكاتبة عزة كامل المقهور «امرأة على حافة العالم» لدار «الرواد للنشر» القائمة القصيرة بجوار كل من «الرجل ذو المعطف الأسود» للروائي المصري عابد عبدالعليم خطاب عن دار «ماهي للنشر والتوزيع، «برج الحوت» للروائية المصرية جليلة القاضي عن دار «العين للنشر»، بالإضافة إلى رواية «الثانية عشر ليلا» للروائي المصري عبود مصطفى عبود محمد عن دار «الفاروق للاستثمارات الثقافية»، و«طائر الوحشة» للروائي العراقي حميد المختار عن دار «مؤسسة أبجد للترجمة والنشر والتوزيع».

وجاء في بيان للجنة تحكيم الجائزة: يطيب للجنة تحكيم الدورة الثالثة لجائزة الناشر العربي (جائزة الدكتور عبدالعزيز المنصور) أن تحيي الجائزة فكرة وأهدافا نبيلة ومجلس أمناء، بأجمل التحيات فهي تثري الحياة الثقافية برافد عظيم من التقدير والتكريم، لحركة النشر العربي ودورها ومؤسساتها المرموقة. مما يسهم في النهوض بالصناعة والثقافة والمتلقي.

لتعلن اللجنة القائمة القصيرة (الدورة الثالثة) السابق ذكرها.

يشار إلى أن اتحاد الناشرين العرب القيم على الجائزة هو تحاد عربي مهني تخصصي غير ربحي، يتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وقد تأسس اتحاد الناشرين العرب بقرار جامعة الدول العربية رقم د.ع .(37) بتاريخ 4/4/1962.

يتكون أعضاؤه من الناشرين أعضاء الاتحادات المحلية أو النقابات أو الجمعيات أو الروابط المنشأة في البلدان العربية، وأيضًا من الناشرين العرب الذين ليس لديهم اتحاد أو جمعية أو رابطة. والمتضمن الموافقة على توصيات اللجنة الثقافية الدائمة بجامعة الدول العربية بإنشاء اتحاد عام للناشـرين العرب، يعمل تحت مظلة جامعة الدول العـربية، ويسعى ويساعد على تكوين اتحادات محلية في البلاد العربية، وترتبط هذه الاتحادات به ارتباط المصلحة المشتركة والواجب المشترك، ويهدف الاتحاد إلى رفع مستوى مهنة النشر في العالم العربي، وتدعيم رسالتها باعتبارها عملا قوميا، وذلك من خلال دستور يلتزم به الناشرون في عملهم ويحدد واجباتهم وحقوقهم.

الجائزة تتبع اتحاد الناشرين العرب (أرشيفية: الإنترنت)