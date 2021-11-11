6 ملايين شخص شاهدوا قوس النصر مغلفا في باريس

قوس النصر مغلفا بالقماش وفق تصور الفنان الراحل كريستو، 13 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

أظهر تقرير رسمي أنّ ستة ملايين شخص رأوا عمل «قوس النصر مغلّفا» الذي أُنجز في المعلم الشهير في باريس بناء على تصميم أعده الفنان البلغاري الراحل كريستو وزوجته جانّ كلود.

وبالتالي تخطى هؤلاء عدد الأشخاص الذين شاهدوا تغليف مبنى رايخستاغ الشهير في برلين سنة 1995 (خمسة ملايين)، ومعلم «ي غايتس» سنة 2005 في نيويورك (أربعة ملايين)، وفق الفرق المكلفة تنظيم مشروع «الحلم المجنون» للفنان البلغاري المعروف بتغليفه معالم ضخمة حول العالم، وفق «فرانس برس».

وكان كريستو غلّف جسر بون نوف في باريس سنة 1985، لكن لم يُعطَ حينها أي تقدير عن عدد زوار الموقع، بحسب المصدر عينه.

ومن بين ستة ملايين شخص تشير التقديرات إلى أنهم تنزهوا في محيط قوس النصر بين 18 سبتمبر و3 أكتوبر، أمضى 3,2 ملايين شخص ساعات عدة في المحيط فيما أتى 1.1 مليون خصيصا لرؤية المعلم الشهير مغلّفا بشريط فضي وأزرق، وفق التقرير الصادر، الثلاثاء.

وبيّن التقرير أن من بين هؤلاء الزائرين «30% كانوا من الأجانب، و70% من الفرنسيين بينهم 40% من المنطقة الباريسية».

وبلغت تكلفة المشروع 14 مليون يورو بتمويل من بيع أعمال أصلية لكريستو، وأُنجز مع 25 ألف متر مربع من القماش الأزرق الفضي القابل لإعادة التدوير وثلاثة آلاف متر من الحبال الحمراء القابلة لإعادة التدوير.