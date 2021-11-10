تكريم ليلى علوي في «البحر الأحمر السينمائي»

النجمة المصرية ليلى علوي (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»، الثلاثاء، برنامج دورته الافتتاحية والتي ستُقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة البلد، وذلك بمشاركة العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام.

وتم اختيار الفيلم الموسيقي «سيرنو» للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جو رايت ليكون في افتتاح المهرجان، ويُختتم المهرجان بالعرض العالمي الأول لفيلم عمرو سلامة «برّه المنهج»، من بطولة ماجد الكدواني، عمر شريف، روبي، ودنيا ماهر.

وتأكيدًا على سعي المهرجان للاحتفاء بدور المرأة في صناعة السينما، سيتم تكريم موهبتين كانت لهما بصمة في عالم السينما. فيكرّم المهرجان النجمة والأيقونة المصرية ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلمًا، ولا تزال تواصل عطاءها وإبداعاتها في أدوار أسرت الجماهير وألهمت أجيالًا من المبدعين والمبدعات، فهي بلا بشك واحدة من أكثر الممثلات تنوعًا وزخمًا وإبداعًا في العالم العربي. ويكرم المهرجان أيضًا المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، وهي أول مخرجة سعودية، استطاعت كسر جميع الحواجز والترسيخ لمكانة المرأة في صناعة السينما السعودية.

وعلى الصعيد الدولي، يكرِّم المهرجان جاك لانغ تقديرًا لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الممكلة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا. وشغل لانغ منصب وزير الثقافة الفرنسي ووزير التعليم، ويشغل حاليا منصب رئيس معهد العالم العربي في فرنسا.

المواهب السينمائية السعودية

يضم برنامج المهرجان 138 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من 67 بلدًا، لمخرجين معروفين وأصوات جديدة واعدة تُكتشف لأول مرة، منها 25 فيلمًا في عرض عالمي أول، و48 فيلمًا في أول عرض عربي، و17 فيلمًا في عرضها الأول بمنطقة الخليج. كما سيشهد المهرجان حضور العديد من المواهب والنجوم المشاركة في هذه الأفلام.

ويقدّم المهرجان فرصة حقيقية لاكتشاف الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية حيث يعرض 27 فيلمًا طويلًا وقصيرًا، تعكس تنوع وحيوية المجتمع السعودي، إضافة إلى تقديم قوالب وحكايات قد يكتشفها المجتمع الدولي للمرة الأولى، مما يفتح نافذة على مشهد سينمائي سعودي جديد وأعمال محلية قادرة على جذب الجماهير والمنافسة عالميًا.

وإلى جانب مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وعروض السجادة الحمراء، والعروض الخاصة، يستضيف المهرجان مجموعة من البرامج هي «اختيارات عالمية» و«سينما السعودية الجديدة» و«كنوز البحر الأحمر» و«روائع عربية» و«روائع العالم» و«جيل جديد»، إضافة إلى عروض «السينما التفاعلية» و«حلقات البحر الأحمر».

تضم المسابقة الرسمية بشقيها للفيلم الطويل والقصير أهم الإبداعات السينمائية من آسيا وأفريقيا والعالم العربي، حيث يعرض المهرجان 18 فيلمًا ضمن مسابقة الأفلام القصيرة و16 فيلمًا في مسابقة الفيلم الطويل، تتنافس على جوائز اليُسر التي تقدّمها لجنة التحكيم في حفل توزيع الجوائز يوم 13 ديسمبر.

يسرا

ويستضيف المهرجان دورة تخصصية مع النجمة القديرة وأيقونة السينما المصرية يُسرا، والتي شاركت في أكثر من 80 فيلما وحصدت أكثر من 50 جائزة من مهرجانات ومحافل سينمائية مصرية وعربية ودولية، حيث تُعتبر يُسرا واحدة من أكثر نجمات السينما شهرة وشعبية في جميع أنحاء العالم العربي. كما سيشهد المهرجان حضور الممثلة العالمية ونجمة السينما الفرنسية كاثرين دينوف.

وسيتم تنظيم أربع ندوات حوارية لتسليط الضوء على مسيرة وإنجازات كل من هيفاء المنصور، والنجمة التونسية هند صبري، ومن الأرجنتين جاسبر نوي، إضافة إلى جوانا حاجي توما وخليل جريج من لبنان.

على صعيد الأفلام، سيحظى روّاد المهرجان بفرصة المشاركة في عروض السجادة الحمراء، والتي تضم باقة من أحدث وأهم الإبداعات السينمائية العربية والعالمية، وذلك في قاعة عرض تتسع لـ900 مشاهد، تم تشييدها خصيصا لهذا الغرض في قلب جدة البلد. من هذه العروض الافتتاحية، فيلم «صالون هدى» للمخرج هاني أبوأسعد، «بلوغ» للمخرجات السعوديات سارة مسفر، جواهر العامري، نور الأمير، هند الفهاد، وفاطمة البنوي، و«غُدوة» وهو أول تجربة إخراجية للممثل التونسي ظافر العابدين.