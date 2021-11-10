فرقة «الركح الدولي للمسرح والفنون» تستعد لتقديم «الغيطة»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 05:00 مساء
من بروفات مسرحية «الغيطة» (خاص لـ بوابة الوسط)

تقترب فرقة «الركح الدولي للمسرح والفنون»، وبالتعاون مع فرقة المسرح الجامعي في بنغازي من الانتهاء من بروفات العمل المسرحي «غيطة» من تأليف وإخراج وسيم بورويص.

يشارك في بطولة العرض المسرحي الجديد عدد من نجوم المسرح الليبي، وهم أحمد الرياني، أحمد المطردي، أيمن نحول، عمر اقوية، سهى الهوني، عوض الفيتوري، مصطفى الصادق، حمزة القماطي.

المسرحية تنفيذ موسيقي للفنان أنس العريبي وإشراف عام للفنان توفيق الفيتوري وإدارة مسرحية للفنان توفيق قدربوه.

تدور أحداث العمل المسرحي حول عرس تطفئ أنواره وتعلو فيه تراتيل الألم عوضًا عن الفرح، والمعروف أن «الغيطة» هو نوع من أنواع الغناء المنتمي للفلكلور الليبي، وكان طقسًا من طقوس زفاف العروس لبيت زوجها

من بروفات مسرحية «الغيطة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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