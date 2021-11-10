وفاة دين ستوكويل نجم مسلسل «كوانتوم ليب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 02:23 مساء
ورود على نجمة دين ستوكويل عند جادة المشاهير في هوليوود، 9 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

تُوفي الممثل الأميركي دين ستوكويل نجم مسلسل «كوانتوم ليب» التلفزيوني في التسعينيات، والوجه المألوف في هوليوود على مدى عقود، عن 85 عاما وفق ما أعلن وكيل أعماله.

وبدأ ستوكويل، وهو سليل عائلة ممثلين، بالتمثيل منذ سن السابعة عبر مشاركته جين كيلي وفرانك سيناترا في الفيلم الغنائي «أنكرز أوي»، وفق «فرانس برس».

وخلال مسيرته الطويلة، شارك خصوصا في أعمال استحالت من الكلاسيكيات بينها «باريس تكساس» لفيم فندرز سنة 1984 وفيلم «دون» لديفيد لينش في العام عينه.

وأعاد دين ستوكويل التعاون مع ديفيد لينش وكايل ماكلاكلان في فيلم «بلو فلفت» سنة 1986.

ورُشح بعدها للأوسكار عن دور الزعيم المافيوي توني روسو في فيلم «ماريد تو ذي موب» مع ميشال فايفر.

وأكثر أدواره شعبية تبقى شخصية آل التي ظهرت على شكل مجسم «هولوغرام» ضمن مسلسل «كوانتوم ليب». وهو نال عن هذا الدور جائزة «غولدن غلوب» وأربعة ترشيحات لجوائز «إيمي».

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