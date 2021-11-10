بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 12:05 مساء
أليك بالدوين في نيويورك، 22 يونيو 2021 (أ ف ب)

اقترح الممثل أليك بالدوين الذي قتل الشهر الماضي عَرَضًا مديرة تصوير فيلم سينمائي كان يتدرب على أحد مشاهده بمسدس قُدّم إليه على أنه غير مؤذٍ، أن يكون عناصر شرطة حاضرين في كل عمليات التصوير التي تستخدم فيها الأسلحة النارية.

ورأى بالدوين في منشور كتبه على «تويتر» أن «شرطيًا يدفع فريق الإنتاج أجره يجب أن يكون موجودًا في موقع تصوير كل عمل سينمائي تلفزيوني تُستخدَم فيه أسلحة نارية، سواء كانت وهمية أم لا، بغية التأكد من أنها آمنة»، وفق «فرانس برس».

وكانت مديرة التصوير في فيلم الويسترن «راست» هالينا هاتشينز أصيبت في 21 أكتوبر الماضي، بعيار ناري أطلقه بالدوين من مسدس فيما كان يتمرّن على مشهد في الفيلم.

وسُلّم بالدوين السلاح على افتراض أنه «بارد»، مما يعني باللغة السينمائية أنه غير مؤذٍ، لكنه كان يحوي في الواقع رصاصا حيا.

وأكدت المشرفة على الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتييريز ريد أنها لم تكن تعرف أن المسدس كان يحوي رصاصًا حقيقيًا، وهو أمر تحظره نظريًا قواعد تصوير الأفلام الصارمة جدًا.

وتواصل الشرطة التحقيق في الحادث، ولم تبادر حتى الآن إلى توقيف أي شخص، ولكن من غير المستبعد أن يوجه القضاء تهما في حال توصل التحقيق إلى تحديد المسؤوليات.

وكان بالدوين قال إن «حوادث تقع أحيانًا في مواقع التصوير، لكن ليس من هذا النوع. فخطر أن يحدث أمر كهذا هو واحد على ألف مليار». وأشار النجم إلى أنه لا يستطيع التحدث عن الوقائع ما دام التحقيق جاريًا.

ومنذ حصول الحادث، توالت الدعوات إلى تنظيم أكبر لاستخدام الأسلحة في تصوير الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وحتى إلى صرف النظر عنه كليًا، واستعمال أسلحة وهمية بدلًا منها، على أن تضاف مؤثرات سمعية وبصرية إليها لاحقا لكي تبدو حقيقية.

وحصدت عريضة تدعو إلى حظر الأسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير أكثر من 110 آلاف توقيع، فيما تعهد النجم الأميركي دواين جونسون الملقب «ذي روك» التوقف عن استخدام أسلحة نارية حقيقية في الأفلام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالدوين يقترح حضور الشرطة خلال تصوير أعمال تستخدم فيها أسلحة
ثقافة وفن
كلوب يخرج عن صمته وينفجر غضبا في التحكيم دفاعا عن مسيرة «ليفربول»
رياضة عالمية
إعادة إلزامية الكمامات بالمدارس في فرنسا
دولى
1.6 مليار دولار خسائر «طيران الإمارات» في 6 أشهر
اقتصاد
واشنطن تفرض غرامة على مصرف إماراتي حوّل 4 مليارات دولار من السودان
اقتصاد
49 نائبا يتمسكون بالقاعدة الدستورية ويطالبون بمراجعة قانوني الانتخابات
ليبيا
المفوضية العليا للانتخابات تنشر شروط الترشح على منصب رئيس الدولة
ليبيا
اعتماد الملاك الوظيفي لـ12 ألف عامل بجامعة طرابلس
ليبيا
كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة على خلفية أزمة الغواصات الأسترالية
دولى
المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين
ليبيا
نورلاند: ندعم غالبية الليبيين الراغبين في المشاركة بانتخابات سلمية 24 ديسمبر
ليبيا
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة يونانية خارقة بقوة 3000 حصان