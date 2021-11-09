فايا يونان تتألق بحفلها في دار الأوبرا المصرية

فايا يونان خلال حفلها بدار الأوبرا المصرية، 8 نوفمبر 2021 (خاص لـ بوابة الوسط)

فتألقت المطربة السورية فايا يونان في حفلها بدار الأوبرا المصرية، الإثنين، ضمن مهرجان «الموسيقى العربية».

بدأت فايا حفلها بمختارات من ألبومها الأخير «حكايا القلب»، منها «غني» و«يا قاتلي» مرورًا بأغنيات «حب الأقوياء» و«بيناتنا في بحر»، و«في الطريق إليك»، مع مزجها بتوليفة منتقاة من أشهر الأغنيات المصرية الكلاسيكية على طريقتها الخاصة من بينها «يا زهرة في خيالي» ورائعة سيد مكاوي «ما تفوتنيش أنا وحدي» التي قررت إضافتها لبرنامج الحفل في ختامه.

وخاطبت المطربة السورية جمهور المهرجان، قائلة: «اشتقت لكم كثيرًا.. مفيش أحلى من حفلاتي في مصر، ورغم أني تعبانة أول ما شفتكم حسيت أني بخير، وجمالكم أقوى من المضاد الحيوي».

ومن ناحية أخرى، تستعد فايا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في السعودية على مسرح المرايا بمدينة العلا، بعد جولتها العربية التي مرت خلالها بين دبي والبحرين، مع انشغالها حاليًا في التحضير لأعمالها الجديدة بعد أغنية «متل اليوم» التي أطلقتها مطلع موسم الصيف، بعد سنتين من ظهور ألبومها الثاني «حكايا القلب».

وقدمت فايا خلال ألبوم «حكايا القلب»، حكاية غنائية مختلفة في كل أغنية، ومنها استوحت اسم «حكايا القلب» ليكون عنوان الألبوم، منها «يا قاتلي» و«كيفنا تنيتاتنا»، مرورًا بأغنيات «غن» و«يمكن نسى» و«صدى موالنا»، بجانب رائعة أبي فراس الحمداني «فليتك تحلو»، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت عنوان «خلخالها».