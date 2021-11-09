تأجيل تصوير الجزء الثاني من «بلاك بانثر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 03:06 مساء
الممثلة ليتيسيا رايت خلال حفل توزيع جوائز بافتا السينمائية البريطانية في 10 فبراير 2019 في لندن (أ ف ب)

كشفت وسائل إعلام متخصصة، السبت، تعليق إنتاج «بلاك بانثر: واكاندا فور إيفر»، تتمة فيلم استوديوهات مارفل الناجح، لإعطاء الوقت للنجمة ليتيسيا رايت لتتعافى من إصابة تعرضت لها خلال التصوير الصيف الفائت.

وكانت نجمة فيلم «بلاك بانثر» الصادر سنة 2018 والذي نال شهرة واسعة بوصفه أول عمل لبطل خارق أسود، أصيبت بجروح خلال تصويرها مشهد مجازفة في بوسطن في أغسطس الفائت، وفق «فرانس برس».

وكانت مجلتا «فراييتي» و«هوليوود إنسايدر»، أبرز وسيلتين إعلاميتين متخصصتين في قطاع السينما الأميركية، أشارتا حينها إلى أن هذه الإصابة التي وُصفت بأنها طفيفة لن تؤخر إنتاج العمل.

ولا يزال موعد طرح الفيلم الذي يخرجه راين كوغلر، محددًا حتى الساعة في 11 نوفمبر 2022.

وقال ممثلو الممثلة الغويانية - البريطانية في بيان إن «ليتيسيا في مرحلة نقاهة في لندن منذ سبتمبر إثر إصابتها بجروح في موقع تصوير بلاك بانثر 2، وهي متشوقة للعودة إلى العمل اعتبارًا من مطلع سنة 2022». وأضاف البيان «ليتيسيا تطلب منكم لطفًا أن تذكروها دومًا في صلواتكم».

ويُتوقع أن تتسع مساحة الشخصية التي تؤديها رايت في الجزء المقبل من «بلاك بانثر»، إثر وفاة نجم الجزء الأول تشادويك بوزمان جراء مضاعفات إصابته بالسرطان العام الماضي.

ورُشح فيلم «بلاك بانثر» إلى سبع جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم سنة 2019. وبلغت إيرادات العمل 1.3 مليار دولار في العالم أجمع.

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