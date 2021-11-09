وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:57 صباحا
الفنان أحمد خليل (أرشيفية: الإنترنت)

تُوفيّ الفنان المصري أحمد خليل، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد تدهور في حالته الصحيّة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير، موضحًا أن الجنازة ستشيّع عقب صلاة الظهر اليوم، حسب «المصري اليوم».

وكانت أُعلنت إصابة الفنان الراحل بفيروس كورونا، ودخل المستشفى، ثم خرج قبل أيام، قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددًا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى.

تخرج خليل في معهد السينما العام 1965، ثم التحق بمسرح الجيب، وشارك في عدة مسرحيات أبرزها حب «تحت الحراسة»، «خادم سيدين» و«ياسين وبهية».

وشارك الفنان المصري الراحل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أبرزها «سليمان الحلبي»، «حديث الصباح والمساء»، «زمن عماد الدين»، «امرأة من زمن الحب».

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