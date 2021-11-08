أبطال «إيترنلز» الخارقون يتصدرون شباك التذاكر

سلمى حايك، يسار، والمخرجة كلويه جاو وأنجيلينا جولي وجيمّا تشان في لندن لمناسبة إطلاق «إيترنلز»، 27 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

انتزع فيلم «إيترنلز» الذي يشكّل أحدث إنتاجات استوديوهات «مارفل» وتولت إخراجه الفائزة بجائزة الأوسكار كلويه جاو صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية في الأسبوع الأول لانطلاق عروضه، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة المنشورة، الأحد.

وحقق الفيلم الروائي الذي يتناول قصة فرقة أبطال خارقين لا يتأثرون بالوقت أرسلتها قوة عليا إلى الأرض لحماية البشرية إيرادات بلغت 71 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، على الرغم من الآراء النقدية المتباينة، وفق «فرانس برس».

ويضم «إيترنلز» نخبة من النجوم، أبرزهم الممثلات أنجيلينا جولي وسلمى حايك وجيمّا تشان وبطل مسلسل «غايم أوف ثرونز» ريتشارد مادن.

أما فيلم «دون» الذي يضم هو الآخر كوكبة من النجوم، من أمثال تيموتيه شالاميه وأوسكار آيزك وزيندايا وريبيكا فيرغوسن، والمقتبس من رواية فرنك هربرت الصادرة سنة 1965، فتراجع إلى المرتبة الثانية إذ اكتفى في أسبوعه الثالث على الشاشات الكبيرة بتحقيق 7.6 مليون دولار، مما يرفع مجموع إيراداته منذ طرحه إلى 83.9 مليون دولار.

ويتمحور الفيلم على قصّة عائلة أترييديس النافذة التي تعنى بإدارة كوكب تنتج فيه مادة غامضة أساسية للسفر بين النجوم.

وبقي المركز الثالث من نصيب فيلم جيمس بوند الجديد «نو تايم تو داي» من بطولة دانييل كريغ، محققا إيرادات بلغت 6.2 مليون دولار في أسبوع عرضه الخامس، أي أن مجموع مداخيله وصل إلى 143 مليونًا منذ إطلاقه في الصالات.

وتلاه في المرتبة الرابعة فيلم «فينوم: لت ذير بي كارنج» من إنتاج شركة «سوني»، مع إيرادات بقيمة 4.5 مليون دولار. وفي هذا العمل، يؤدي توم هاردي دور الصحفي الاستقصائي إدي بروك الذي يمنحه ارتباطه بكائن غريب يدعى «فينوم» قوى خارقة.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة «رونز غون رونغ» المركز الخامس، إذ جمع هذا الشريط الذي يتناول مغامرات تلميذ وروبوته رون 3.6 مليون دولار من العائدات.

وفي ما يأتي بقية المراكز العشرة الأولى في الترتيب:

6- «ذي فرنش ديسباتش» (2.6 مليون دولار).

7- «هالوين كيلز» (2.4 مليون دولار).

8- «سبنسر» (2.1 مليون دولار).

9- «أنتلرز» (2.1 مليون دولار).

10- «لاست نايت إن سوهو» (1.8 مليون دولار).