بيع فستان ارتدته إيمي واينهاوس بما يقرب من ربع مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 04:00 مساء
الفستان الذي ارتدته المغنية إيمي واينهاوس خلال آخر حفلة لها سنة 2011، كما بدا في المزاد بكاليفورنيا، 6 و7 نوفمبر 2021 (أ ف ب)

بيعَ الفستان الذي ارتدته المغنية إيمي واينهاوس خلال آخر حفلة لها سنة 2011 مقابل 243200 ألف دولار، أي أكثر بـ16 مرة من قيمته المقدّرة، خلال مزاد أقيم في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع.

وارتدت واينهاوس هذا الفستان القصير الأخضر والأسود المطبّع بنقوش زهرية في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 بالعاصمة الصربية بلغراد، وفق «فرانس برس».

وبعد شهر من هذه الحفلة، توفيت المغنية والموسيقية البريطانية عن 27 عاما في 23 يوليو 2011، بفعل استهلاك مفرط للكحول، بعدما كانت في حياتها تكافح للحد من إدمان الكحول والمخدرات.

وكان هذا الفستان الأبرز والأغلى ثمنا ضمن أكثر من 800 قطعة طُرحت في المزاد بينها فساتين وسراويل طويلة وأخرى قصيرة وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات، كانت تملكها المغنية والموسيقية البريطانية، قرر والداها ميتش وجانيس بيعها.

وبلغت المحصلة الإجمالية للمزاد الذي نظمته دار «جوليانز أوكشنز»، السبت والأحد، نحو أربعة ملايين دولار.

وبيعت لقاء 204800 دولار حقيبة يد على شكل قلب صنعتها لواينهاوس خصيصا دار «موسكينو» وحملتها المغنية خلال حفل «بريت أووردز» سنة 2007.

وبيعت فساتين أخرى كانت تملكها بأسعار تراوح بين 12500 دولار و150 ألفا.

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