إبراهيم معلوف: لبنان بلد محبوب جدا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:15 صباحا
عازف البوق إبراهيم معلوف خلال مهرجان للجاز في نيس، 19 يوليو 2019 (أ ف ب)

اعتبر عازف البوق الفرنسي اللبناني الأصل، إبراهيم معلوف، في مناسبة مشاريعه الجديدة ومنها موسيقى تصويرية لفيلم وألبوم لعيد الميلاد وحفلات موسيقية في نيويورك وباريس، أن «ما مِن سبب لعدم مساعدة لبنان على إعادة بناء نفسه»، ملاحظا أنه بلد «محبوب جدا في كل أنحاء العالم».

فرنسي بالكامل ولبناني بالكامل
وقال الفنان الذي وُلد في لبنان قبل 41 عاما ونشأ في فرنسا، في مقابلة أجرتها معه وكالة «فرانس برس» بمقر علامته التجارية «مستر إيبيه» في باريس، إنه يشعر بأنه «فرنسي بالكامل ولبناني بالكامل».

وروى أنه كان على بعد عشرة كيلومترات من بيروت عندما وقع الانفجار المروع في مرفأ في أغسطس 2020. وأضاف: «ركضت مع زوجتي وابنتي إلى ملجأ كنا نحتمي فيه من القصف عندما كنت في العاشرة من عمري، أي في سن ابنتي حاليا. بعد 30 عاما، مرت ابنتي بأوضاع مماثلة، وبالتالي نقول لأنفسنا إن الأمور ليست على ما يرام في لبنان، وهذا الأمر يدفع إلى اليأس».

لكن العازف لم يفقد «الأمل»، ولاحظ أن لبنان «بلد محبوب جدًا في كل أنحاء العالم، وما مِن سبب لعدم مساعدته على إعادة بناء نفسه».

وإذ أبدى معلوف حرصه على «عدم الدخول في السياسة»، أسف لكون «البعض يستخدم تاريخ لبنان لتخويف فرنسا بشكل غير لائق»، كالمرشح المرجح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المحلل التلفزيوني إريك زيمور الذي أعرب عن تخوفه من أن تصبح فرنسا «لبنان كبيرا» مع «استبدال الشعب الفرنسي تدريجا بشعب آخر»، وهي تعليقات أُدلى بها خلال مناظرة تلفزيونية مع زعيم حزب «فرنسا المتمرّدة» اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون.

ووصف كلام زيمور بأنه «غير مسؤول»، مضيفا «عندما وصل أشخاص مثله إلى السلطة في لبنان تسببوا بصراعات بين الأخوة وخرقوا التوازن الاجتماعي».

رغبة في الانفتاح على كل الثقافات
عندما تركت عائلة إبراهيم لبنان هربا من الحرب واستقرت في فرنسا، منعه والده من التحدث بالفرنسية في المنزل وحتى من إقامة صداقات مع فرنسيين. وقال العازف: «لقد أراد أن يحميني أكثر من اللازم بعدما عانى من العنصرية» في فرنسا، «باستثناء موريس أندريه (أحد أبرز عازفي البوق الفرنسيين، وهي آلة كان يعزف عليها والده) الذي رحب به بشكل جيد جيدا».

ونما لدى إبراهيم رد فعل معاكس لمحظورات والده، إذ نشأت لديه «هذه الرغبة» في «الانفتاح على كل الثقافات»، وهذا تحديدا الخط الذي يميز حياته المهنية، وهو عبارة عن مزيج من الثقافات الموسيقية موجود أيضا في ألبومه الخاص بعيد الميلاد (فيرست نويل) الذي صدر الجمعة، أو الموسيقى التصويرية لفيلم «9 أيام في الرقة» الوثائقي عن امرأة شاركت في رئاسة بلدية مدينة الرقة، المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية. وعلّق على الفيلم وعلى مسيرته الخاصة، قائلا: «موضوع القدرة على الاستمرار حاضر في كل ما أفعله تقريبا».

موهبة في استقطاب المشاكل
وقال معلوف إن لديه «موهبة في استقطاب المشاكل عندما لا تكون متوقعة». فعندما فاز بجائزة «فيكتوار» في فئة موسيقى الجاز، نشر الفائز الآخر البارز خلال الحفلة على «فيسبوك» صورة لمعلوف «كان قد بصق عليها»، كما لو أنه بذلك يعبّر عن رفضه «إدماجه ضمن عالم الجاز».

وفي مرة أخرى، كان في طريقه إلى حفلة موسيقية بلندن عندما اعترضته الشرطة الدولية (إنتربول) في محطة «غار دو نور» في باريس. وروى «قيل لي إن ثمة مشكلة وشكا، وكان اسم (إبراهيم) يثير المخاوف بعد هجمات 2015.. وقال البعض في منشورات عبر الإنترنت، كونه يعزف بشكل جيد على البوق لا يعني أنه لا يعرف كيف يزرع القنابل».

ووصف معلوف مسيرته بأنها بمثابة «مصعد عاطفي». وأضاف أن «صاحب الشهرة، إما أن يكون ملاكا معبودا أو فجأة، يصبح تحت الأرض، ويُنظر إليه على أنه أسوأ شخص على الإطلاق». وقال «لقد اتُهمت أيضا بالاعتداء جنسيا (على قاصر)، لكن القضاء قام بعمله (تمت تبرئته في الاستئناف)». وختم، قائلا: «ينتهي بك الأمر إلى أن تصبح أكثر صلابة، فأنا أقل حساسية بكثير مما كنت عليه في الماضي».

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