22 فيلما قصيرا في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

بوستر مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، القائمة الكاملة للأفلام المشاركة ضمن المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، التي ستُقام خلال فعاليات دورته الـ43، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وتضم القائمة، «أسطورة حرفية» (اليونان) إخراج ديميتريس تساكالياس وليدا ڤارتزيوتي، «أوصلني» (جنوب أفريقيا) إخراج جانوس نكولوليكو أوكيما، «الباعة الجائلون» (البرازيل) إخراج إيمرسون إدواردو سيلفا، جابرييلا نصار، جوستافو سيبم، هنريكي جريس.

كما تضم أفلامًا، «ثم حل الظلام» (لبنان) إخراج مارى روز أوستا، «حبيب» (أفغانستان، ألمانيا) إخراج نيما لطيفي، «الدوران الثالث» (البرتغال) إخراج ماريو ماسيدو، «راحوا وخلوني» (الكويت) إخراج ميساء المؤمن، «زهور البراري» (المكسيك) إخراج ماريانا سوتسيكيتشال، «صدى» (العراق، اليمن، الولايات المتحدة الأميركية) إخراج ناديا شهاب، «صندوق أسود» (كوريا الجنوبية) إخراج يون كينام، «فوق المدينة» (كازاخستان، روسيا) إخراج مليكة محمديان، «قصيدة لقرية نائية» (الصين) إخراج بنج ليو، «ليالي وأيام في أميركا» (الولايات المتحدة الأميركية) إخراج لويز تشانج، «نقطة عمياء» (تونس، فرنسا) إخراج لطفي عاشور

بالإضافة إلى أفلام، «هابي تاون» (كولومبيا) إخراج جيمس كامارجو دى ألبا، «هذا كل شيء» (روسيا) إخراج بوريس كليبنيكوف، ناتاليا ميخشانينوفا، «وداعات صغيرة» (تايوان، اليابان) إخراج شانتل لياو.

ومن مصر أفلام، «ثلاثة اختفاءات وأغنية» إخراج نادية غانم، «ولا حاجة يا ناجي.. اقفل» إخراج يوحنا ناجي، «لا أنسى البحر» إخراج هالة القوصي، «في العادة لا أشارك هذا» إخراج نورا عبدالرحمن، «الحفرة» إخراج: عمرو عابد.

وكشف مهرجان «القاهرة السينمائي» أيضًا أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام القصيرة، وهم: المبرمجة البرتغالية سينتيا جيل، المخرج المصري سامح علاء، ومن جنوب أفريقيا المنتجة ماشيري إكوا باهنجو.

ومن المقرر أن تكون جوائز المسابقة عبارة عن جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).