11 فيلما ضمن «آفاق السينما العربية» بمهرجان «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 11:10 صباحا
من المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل مهرجان القاهرة (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» القائمة الكاملة للأفلام المشاركة ضمن مسابقة «آفاق السينما العربية»، التي ستُقام خلال فعاليات دورته الـ43، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل.

تفتتح عروض «آفاق السينما العربية» بالفيلم السعودي «بلوغ» والمعروض خارج المسابقة، وهو من إخراج سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، ونور الأمير.

وتضم القائمة أيضًا، «أطياف» (تونس، لوكسمبرج، فرنسا) إخراج مهدي هميلي، «دفاتر مايا» (لبنان، فرنسا، كندا) إخراج: جوانا حاجي توما، خليل جريج، «فياسكو» (لبنان، هولندا) إخراج نيقولا خوري، «قدحة» (تونس) إخراج أنيس الأسود، «كلشي ماكو» (العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، الكويت، الإمارات) إخراج: ميسون الباجه جي.
بالإضافة إلى أفلام «لو انهارت الجدران» (لو كان يطيحو لحيوط)، (المغرب) إخراج حكيم بلعباس، «من القاهرة» (مصر) إخراج هالة جلال، «النهر» (لبنان، فرنسا، ألمانيا) إخراج غسان سلهب، «هيليوبوليس» (الجزائر) إخراج جعفر قاسم، «يوميات شارع جابرييل» (فلسطين) إخراج رشيد مشهراوي.

من ناحية أخرى، كشف مهرجان «القاهرة» أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة «آفاق السينما العربية»، وهم المخرج السينمائي اللبناني هادي زكّاك، الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج والمؤلف المصري تامر محسن.

ومن المقرر أن تتضمن جوائز المسابقة الآتي: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبوسيف «جائزة لجنة التحكيم الخاصة»، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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