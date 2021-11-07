تكريم الفرنسي تيري فريمو والهندي أي. أر. رحمان في «القاهرة السينمائي»

الفرنسي تيري فريمو المكرم من قبل مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

قرَّر مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تكريم كل من المخرج الفرنسي تيري فريمو، والمؤلف الموسيقي الهندي أي.أر. رحمان.

تيري فريمو هو مخرج فرنسي ولد في تولينز خارج غرونوبل العام 1960 ونشأ في ضاحية مينجوت بليون. كان المدير الفني لمعهد Lumière في ليون منذ العام 1995 ثم تم تعيينه كمدير إداري. وأصبح المدير الفني لمهرجان «كان السينمائي» العام 2004 والمدير الفني والتنفيذي للمهرجان العام 2007.

حصل فريمو على درجة الماجستير في التاريخ المعاصر من Lumière University Lyon 2، وهو معروف أيضًا بفيلم «lumiere» والعديد من الأفلام الأخرى من إخراجه مثل «The Audacious Adventurer».

أي.أر. رحمان، هو مؤلف موسيقي وملحن هندي من مواليد العام 1967، تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا بالعالم ضمن قائمة مجلة «Time»، وحصل على عدة جوائز عالمية كجائزة غرامى لأفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية، وجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية، وجائزة بافتا لأفضل موسيقى فيلم.

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من ناحية أخرى، سبق وأن أعلن المهرجان أيضًا منح النجم كريم عبدالعزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

كما قرر منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43.

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

الهندي أي. أر. رحمان المكرم من قبل مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)