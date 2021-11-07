98 فيلما من 63 دولة في الدورة 43 لـ«القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 05:01 مساء
محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» محمد حفظي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، حتى 5 ديسمبر المقبل.

وقال حفظي، خلال المؤتمر الصحفي، ظهر الأحد، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام ضمن فعاليات المهرجان هو 98 فيلمًا، تمثل 63 دولة حول العالم، وهي مقسمة كالآتي: «76 فيلما طويلًا، 22 فيلمًا قصيرًا».

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة إلى 27 «عرض عالمي أول»، 7 أفلام «عرض دولي أول»، 44 فيلمًا «عرض أول» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلمًا تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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