أنتونيو بانديراس وبينيلوبي كروز في افتتاح «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 04:38 مساء
بوستر فيلم «المسابقة الرسمية» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، اختيار الفيلم الإسباني «المسابقة الرسمية» كفيلم افتتاح الدورة الـ43، التي من المقرَّر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

يُعرض الفيلم لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، ومن بطولة بينيلوبي كروز، أنتونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز.

تدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال ملياردير يقرر أن يصنع فيلمًا ليترك بصمته، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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