قبل عرضها بالسعودية.. إطلاق بوستر مسرحية «اللمبي في الجاهلية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 12:18 مساء
بوستر مسرحية «اللمبي في الجاهلية» (خاص لـ بوابة الوسط)

في ثاني إنتاجات المسرح لشركة «سي سينما برودكشن»، وقبل أيام من بداية عرض المسرحية خلال موسم الرياض، أطلقت الشركة البوستر الجماعي الأول للعمل المسرحي «اللمبي في الجاهلية» على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من إطلاق البوستر التشويقي الأول.

عرض المسرحية يبدأ من يوم 10 نوفمبر الجاري على مسرح البوليفارد في السعودية، وهي من بطولة محمد سعد ومي سليم، بجانب كل من الفنانين ويزو، سامي مغاوري، حسن عبدالفتاح، منير مكرم، وشباب مسرح التياترو، ومن تأليف ورشة «بلاك هورس»، وإخراج تامر كرم، ومن إنتاج شركة «سي سينما برودكشن».

وتقدم شركة «سي سينما برودكشن» مسرحية «أبو العربي» من بطولة النجم هاني رمزي، التي حققت نجاحًا كبيرًا سواء في مصر عند عرضها بمسرح «جراند طيبة»، أو من خلال عرضها في السعودية.

وتسعى الشركة في الفترة المقبلة أن تقدم عديد المسرحيات التي تنال إعجاب الجمهور وتعيد المشاهد مرة أخرى للمسرح المصري والعربي، وذلك بجانب تقديم الشركة مجموعة من دور العرض في محافظات مصر المختلفة، منها الجونة والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والأقصر والفيوم، وكان آخرها «سي سينما أرابيلا بلازا» بالتجمع الخامس.

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