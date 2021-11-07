لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 11:18 صباحا
الممثل جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين في لندن في 10 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

تفاديًا لتعريضهما للخطر، طلب الممثل الأميركي جورج كلوني علنًا من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر أي صور لتوأميه.

وقال نجم فيلم «أوشنز إيليفنز» إن عمل زوجته أمل علم الدين كمحامية متخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان قد يجعلها عُرضة لأشخاص خطرين، كما قد يجعل طفليهما هدفا لهؤلاء، وفق «فرانس برس».

وكتب جورج كلوني في رسالة مفتوحة عبر مجلة «فراييتي» ومنشورات متخصصة أخرى «عمل زوجتي يجعلها تواجه وتقاضي منظمات إرهابية ونحن نتخذ كل الاحتياطات الممكنة لنحافظ على أمن عائلتنا». وأضاف «لا يمكننا حماية طفلينا إذا ما نشرت أي وسيلة إعلامية وجهيهما على الصفحة الأولى».

وأشار النجم الأميركي إلى أنه أرسل هذه الرسالة إلى صحيفة «ديلي مايل» ومنشورات أخرى، لافتًا إلى أن هذه الفكرة راودته بعدما رأى على الإنترنت صورًا لابن الممثلة بيلي لورد البالغ عامًا واحدًا فقط. والممثلة بيلي لورد هي ابنة كاري فيشر المعروفة بدورها في سلسلة أفلام «حرب النجوم».

وأوضح كلوني «أنا شخصية عامة وأقبل بالصور التي تنطوي في أحيان كثيرة على تطفل، على أنها جزء من الثمن الذي عليّ دفعه في مهنتي»، لكن «هذا لا يسري على طفليّ».

وأضاف «لم نبع يومًا صورة لطفلينا ولا وجود لنا على الشبكات الاجتماعية ولا ننشر البتة صورًا لأن ذلك سيهدد حياة» الطفلين التوأمين المولودين العام 2017.

وحمل الممثل الأميركي في السابق على صحيفة «ديلي مايل»، أشهر الأسماء في مجال الصحافة الفضائحية في بريطانيا والتي نجحت في تصدير تجربتها إلى الولايات المتحدة حيث أطلقت نسخة إلكترونية.

واتهم جورج كلوني الصحيفة سابقًا بأنها فبركت مقالًا ادعت فيه أن حماته، والدة زوجته اللبنانية الأصل أمل علم الدين، كانت تعارض زواجهما سنة 2014. وتقدمت الصحيفة حينها باعتذار لم يقبله كلوني.

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