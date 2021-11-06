مقتنيات إيمي واينهاوس الشخصية في مزاد

صورة لمجموعة من فساتين المغنية الراحلة إيمي واينهاوس، 11 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

يُقام مزاد في بيفرلي هيلز، السبت والأحد، لبيع ملابس وإكسسوارات وكتب كانت تملكها نجمة موسيقى السول الراحلة، إيمي واينهاوس.

ومن بين المعروضات، الفستان الذي ارتدته واينهاوس خلال آخر حفل لها سنة 2011؛ إذ كانت ترتدي فستانًا قصيرًا باللونين الأخضر والأسود مع نقوش زهرية، من تصميم ناومي باري.

ويُتوقع أن يباع الفستان بسعر يراوح بين 15 ألف دولار و20 ألفًا، خلال المزاد الذي تنظمه دار «جوليانز أوكشنز»، حسب «فرانس برس».

وتضم المجموعة المطروحة في المزاد أكثر من 800 قطعة بينها فساتين وسراويل طويلة وأخرى قصيرة وأحذية وملابس داخلية ونظارات وآلات موسيقية وكتب وتسجيلات، كانت تملكها المغنية والموسيقية البريطانية التي تُوفيت عن 27 عامًا في 23 يوليو 2011 بفعل استهلاك مفرط للكحول، وتُقدَّر قيمة هذه القطع الإجمالية بما بين مليون ومليوني دولار.

ولاحظ مدير «جوليانز أوكشنز» مارتن نولان خلال إطلاعه الشهر الماضي في نيويورك وكالة «فرانس برس» على مجموعة المقتنيات الشخصية أن «من الصعب جدًا تنظيم مزادات بمشاركة والدَي الشخص المتوفى».

وأوضح نولان أن «الموضوع بالغ الدقة واستغرق الحصول على موافقة الوالدين على إعطاء (المقتنيات) وقتًا طويلًا، مع إدراكهما بالطبع أن محبي المغنية والمتاحف وهواة الجمع في كل أنحاء العالم سيرغبون في امتلاك هذه الأغراض».

واشار إلى أن والدَي النجمة ميتش وجانيس يرغبان من خلال هذا المزاد في حفظ «إرث (ابنتهما) وذاكرتها» وجمع الأموال لمؤسستهما التي تتولى مساعدة الشباب الذين يعانون إدمان المخدرات والكحول.

وإضافة إلى فستان واينهاوس في حفلتها الموسيقية الأخيرة في يونيو 2011 في العاصمة الصربية بلغراد، يمكن أيضًا شراء حقيبة يد على شكل قلب صنعتها لها خصيصا دار موسكينو وحملتها المغنية خلال حفل «بريت أووردز» سنة 2007. وتُقدَّر قيمة هذه القطعة بين 15 ألف دولار و20 ألفًا.

وبين القطع الكثيرة أيضاً أحمر الشفاه المميز الذي كانت تضعه واينهاوس، وتُقدر قيمته بين 400 دولار و600.

وباتت واينهاوس بوفاتها ضمن «نادي الـ27» الذي يضم فنانين تُوفوا وهم في السابعة والعشرين، بينهم براين جونز وجيمي هندريكس وجانيس جوبلين وجيم موريسون وكورت كوباين.