500 ألف دولار كفالة لإطلاق فيتي واب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 01:42 مساء
مغني الراب الأميركي فيتي واب خلال حفل توزيع جوائز إم تي في موفي آووردز في لوس انجليس في 12 أبريل 2015 (أ ف ب)

مع كفالة ومراقبة، أُطلق سراح مغني الراب الأميركي فيتي واب، الجمعة، الموقوف والملاحق منذ نهاية أكتوبر في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وفرضت السلطات القضائية غرامة قدرها 500 ألف دولار على المغني (30 عامًا)، واسمه الحقيقي وليام جونيور ماكسويل الثاني، كما سيخضع للمراقبة بواسطة نظام التموضع «جي بي إس» وعمليات تفتيش فجائية لرصد إمكان حمله المخدرات، وسيُحرم أيضًا جواز سفره، على ما أعلنت القاضية في محكمة بروكلين الفدرالية جوانا سيبرت في بيان مقتضب.

ويُلاحَق مغني الراب منذ 29 أكتوبر مع خمسة أشخاص آخرين أمام محكمة في نيويورك، وفق «فرانس برس».

وهم متّهمون بنقل وتوزيع وبيع أكثر من مئة كيلوغرام من المخدرات، لا سيما الهيرويين والفنتانيل، وهو مخدّر أفيوني صناعي قويّ، في منطقة لونغ آيلند بالقرب من نيويورك وفي نيو جيرزي بين يونيو 2019 ويونيو 2020، وفق بيان وزارة العدل.

وخلال عمليات المداهمة، ضبطت قوى الأمن حوالي 1.5 مليون دولار نقدًا و16 كيلوغرامًا من الكوكايين وكيلوغرامين من الهيرويين، فضلا عن عدّة حبوب فنتانيل وأسلحة متعددة، بحسب البيان.

وأوقفت عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الفنان في 28 أكتوبر في محيط ملعب البايسبول «سيتي فيلد» في منطقة كوينز حيث غالبًا ما تقام مهرجانات.

وكان من المفترض أن يحيي المغني المتّهم بتولّي «التوزيع» في سياق هذه الشبكة عرضًا في الموقع ضمن مهرجان «رولينغ لاود».

وهي ليست المرّة الأولى التي يواجه فيها الفنان الذي اشتُهر بأغنية «تراب كوين» سنة 2015 مشاكل مع القضاء. فقد أوقفته الشرطة سنة 2019 بتهمة الاعتداء على ثلاث عاملات في فندق. ووجّهت إليه تهمة القيادة في حالة سكر سنة 2017.

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