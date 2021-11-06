وفاة مغنية شهيرة تصدم البرازيليين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 03:16 مساء
المغنية البرازيلية ماريليا ميندونسا خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني في أبريل 2017 (أ ف ب)

تُوفيّت ماريليا ميندونسا، إحدى المغنيات الأكثر شعبية في البرازيل، جرّاء تحطم طائرة صغيرة في ولاية مينا جيرايس، ما تسبَّب في حالة حزن عامة بالبلاد.

وقضت المغنية (26 عامًا) إثر تحطم طائرة أجرة صغيرة في الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد، وفق «فرانس برس».

وهي نجمة نوع موسيقي يُعرف باسم «سيرتانيجو» قريب من موسيقى الكانتري ومحبب جدًا في البرازيل.

أودت الحادثة أيضًا بحياة منتج المغنية وعمّها والطيّارين اللذين كانا يقودان الطائرة، وفق ما أعلن وكيل أعمال ميندونسا. رجحت الشرطة أن يكون تحطم الطائرة ناجمًا عن اصطدامها بهوائي إرسال.

وأبدت شخصيات برازيلية عدة حزنها لوفاة المغنية التي بدأت مسيرتها سنة 2014 وكانت من أوائل النساء اللواتي حققن نجاحًا في موسيقى «سيرتانيجو» التي يهيمن عليها تقليديًا المغنون الذكور.

وكتب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار عبر تويتر: «أرفض أن أصدق ذلك، أرفض». كذلك كتب الموسيقي كايتانو فيلوزو «أنا أبكي وأظن أني لا أستطيع تصديق ذلك».

وأشاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالمغنية واصفًا إياها بأنها «إحدى أهم الفنانات في جيلها».

تحظى ماريليا ميندونسا بشعبية كبيرة في البرازيل، ولها 39 مليون متابع على إنستغرام و22 مليون مشترك على قناتها في يوتيوب.

وقبيل الحادثة، نشرت المغنية عبر الشبكات الاجتماعية تسجيلًا مصورًا يظهرها تصعد إلى الطائرة ثم تتناول الطعام في داخلها، معلنة عن «نهاية أسبوع مليئة بالحفلات».

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