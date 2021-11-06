اللبنانية لاي تخوض مغامرة الراب بأغنية «عارف حالك مين»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 09:50 صباحا
الفنانة اللبنانية لاي تمزج بين الغناء والإخراج والتمثيل في كليب «عارف حالك مين» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت المطربة اللبنانية لاي أحدث أعمالها الغنائية «عارف حالك مين»، بشكل فيديو كليب مصور.

وتخوض لاي خلال الأغنية مغامرة غنائية جديدة عبر تغيير في أسلوبها الموسيقي والشكل الأدائي نفسه من حيث تركيبة الكلمات والتوزيع الموسيقي، وتقدم توليفة سماعية مغايرة عن المعتاد مع تقديم شكل مختلف لموسيقى الراب المعاصرة على طريقتها الخاصة بالتعاون مع الموزع الموسيقي مولوتوف، الشهير في مجال الراب المصري، مع خوضها تجربة كتابة الكلمات والتلحين مع إخراج الكليب.

ومزجت لاي رؤيتها الفنية الخاصة في إخراج كليب «عارف حالك مين» في تجسيد الواقع المجتمعي من منظور البراءة والطفولة عبر تسليط الضوء على حياة طفل يقوم ببطولة الكليب نفسه وينقل من منظوره الضغط المجتمعي الذي يعيشه في حياته الطبيعية بين أزمات المعيشة وضغوطات المجتمع العربي بشكل عام.

وصورت لاي الأغنية بين مصر ولبنان، حيث ظهرت أغلب مشاهده من العاصمة اللبنانية وسط الظروف الصعبة التي تعيشها بيروت حاليًا وهو ما مثل تحديًا بالنسبة لفريق العمل ولاي، وتعد الأغنية الجديدة بمثابة انطلاقة فنية رسمية لـ«لاي» في الساحة الغنائية وتأتي من إنتاج مشترك مع «كاروسيل - داليا جلال»، وأول بشائر مشروع ألبومها الجديد، الذي تسعى لإطلاق أغنياته فرادى.

ليال الشهيرة بلقب لاي، مطربة وممثلة ومخرجة لبنانية تستقر حاليًا في القاهرة، بدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ قرابة عام، مزجت بين عشقها للغناء وشغفها بالتمثيل والإخراج عقب دراستها للسينما في لبنان والغوص في غمار ورش التمثيل في لوس أنجلوس، وتنطلق حاليًا في مشوارها الموسيقي المنفرد بأول ألبوماتها.

الفنانة اللبنانية لاي تمزج بين الغناء والإخراج والتمثيل في كليب «عارف حالك مين» (خاص لـ بوابة الوسط)
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