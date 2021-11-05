إدانة بريجيت باردو بتهمة إهانة مواطني «لا ريونيون»

بريجيت باردو لدى الخروج من قصر الإليزيه، 27 سبتمبر 2007 في باريس (أ ف ب)

غرّم القضاء الفرنسي الممثلة، بريجيت باردو، 20 ألف يورو بتهمة إهانة أهالي جزيرة لا ريونيون الفرنسية.

وكانت باردو وصفت أهالي الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، سنة 2019، بأنهم «سكّان أصليون احتفظوا بجيناتهم الوحشية»، وفق «فرانس برس».

كذلك حُكم على برونو جاكلان الملحق الإعلامي للممثلة الفرنسية السابقة (85 عاما)، بدفع غرامة قدرها أربعة آلاف يورو بتهمة التواطؤ في توجيه الاتهامات العلنية.

وهو كان أرسل بطلب من باردو رسالة بريدية تتضمن العبارات التي شكّلت موضوع الملاحقة القانونية إلى وسائل إعلامية عدة بينها وكالة «فرانس برس».

وفي 7 أكتوبر، خلال المحاكمة، طلبت النيابة العامة فرض غرامة قدرها 25 ألف يورو في حق النجمة السابقة التي انخرطت في الدفاع عن حقوق الحيوانات، و5 آلاف يورو في حق معاونها.

وكانت باردو وجهت في مارس 2019 رسالة مفتوحة إلى المسؤول المحلي في جزيرة لا ريونيون آنذاك أموري دو سان كانتان.

وكتبت باردو في الرسالة إنها «تلقت سيلا من الرسائل (...) المنددة بهمجية سكان لا ريونيون في حق الحيوانات»، واصفة إياهم بأنهم «سكان أصليون احتفظوا بجيناتهم الوحشية».

كما وصفت الممثلة السابقة لا ريونيون بأنها «جزيرة الشيطان» قائلة إن سكّانها «متشبّعون بـ(...) تقاليد همجية ضاربة في جذورهم».

وأثارت هذه التصريحات سخطا كبيرا في الجزيرة. ووجهت وزيرة مناطق ما وراء البحار الفرنسية آنذاك آنيك جيراردان رسالة مفتوحة إلى باردو قالت فيها إن «العنصرية ليست وجهة نظر بل جناية».

وتقدمت بريجيت باردو باعتذار إلى سكان جزيرة لا ريونيون مبررة كلامها بالغضب الذي شعرت به إزاء «المصير المأسوي» للحيوانات على الجزيرة.