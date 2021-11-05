محامو مسؤولة السلاح في «راست» لا يستبعدون «عملا تخريبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 نوفمبر 2021, 10:11 صباحا
مدخل موقع «بونانزا كريك رانش» في سانتا بولاية نيو مكسيكو الأميركية حيث كان يصور فيلم «راست» (أ ف ب)

لم يستبعد وكلاء الدفاع عن مسؤولة تذخير السلاح الذي استخدمه الممثل أليك بالدوين خلال التمرُّن على أحد مشاهد فيلم «راست» وتسبب بمقتل مديرة التصوير أن يكون الحادث نتيجة «عمل تخريبي»، حسب ما قالوا، الأربعاء.

وكانت هانا غوتييريز ريد مولجة الإشراف على الأسلحة في موقع تصوير فيلم الويسترن بولاية نيو مكسيكو حيث أصيبت مديرة التصوير هالينا هاتشينز في 21 أكتوبر الفائت بطلق ناري حيّ أدى لاحقًا إلى وفاتها من مسدس سُلّم إلى بالدوين على افتراض أنه غير مؤذٍ، وفق «فرانس برس».

وقال محامو هانا غوتييريز ريد لمحطة «إن بي سي» التلفزيونية إن موكلتهم حّملت المسدس بذخيرة من علبة رصاصات وهمية، وأنها لا تعرف شيئًا عن مصدر الرصاصة الحية التي أدت إلى مقتل مديرة التصوير.

وقال المحامي جايسن باولز «نفترض أن شخصًا ما وضع الذخيرة الحية في هذه العلبة. إذا فكرنا في الأمر، فإن الشخص الذي وضع تلك الذخيرة الحية في علبة الرصاص الوهمي قد يكون أراد ارتكاب عمل تخريبي يستهدف تصوير الفيلم». وأضاف «هذا هو السبب الوحيد لفعل أمر كهذا».

وقال المحامي باولز ردًا على سؤال عن السبب الذي قد يدفع أحد أعضاء الفريق إلى التخريب «ثمة أشخاص تركوا التصوير وغادروا لأنهم كانوا غير راضين».

وقال «ثمة فترة زمنية تقع تقريبًا ما بين الساعة الحادية عشرة صباحا والأولى من بعد ظهر ذلك اليوم، كانت خلالها الأسلحة النارية في بعض الأحيان من دون مراقبة» وبالتالي من الممكن أن يكون التخريب حصل خلالها.

وعن سبب ترك موكلته الأسلحة من دون مراقبة مع أنها مسؤولة عن ضمان عدم تسببها بأي أذى، أوضح باولز أن هانا غوتييريز ريد كانت تتولى كذلك مسؤولية «معاونة المسؤول عن الاكسسوارات» بطلب من إدارة إنتاج الفيلم، وأنها كانت تنفذ مهاما في هذا الإطار عندما حصل الحادث.

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