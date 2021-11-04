هدى المفتي تشارك في بطولة «عمهم»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 05:00 مساء
تشارك هدى المفتي في بطولة «عمّهم» بجوار محمد إمام (خاص لـ بوابة الوسط)

تبدأ الممثلة المصرية هدى المفتي تصوير دورها في فيلم الكوميديا والأكشن «عمّهم» والذي تشارك في بطولته أمام محمد إمام.

فيلم «عمّهم» من إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري. ويشارك في بطولته أيضًا النجم محمود حميدة، سيد رجب، آيتن عامر، ومحمد ثروت.

وطُرح فيلم هدى الجديد «فرق خبرة»، الأربعاء، بدور العرض، الذي تؤدي فيه دور البطولة أمام محمد الشرنوبي ودلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي. وهو من تأليف شريف نجيب والذي يخوض به أولى تجاربه الإخراجية في السينما.

كما تعمل هدى حاليًا على مسلسل «بيمبو» مع أحمد مالك، ومن إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد أديب، وإنتاج محمد حفظي، ويشارك في بطولته أيضًا حسن مالك، ويجز، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد.

كما تعمل مع مالك أيضًا على مسلسل «تحقيق»، الذي سيُعرض قريبًا على منصة «واتش إت»، ويشاركهما بطولته تارا عماد، مي الغيطي، زينب غريب وطارق عبدالعزيز، ومن إخراج محمد فتحي (شانك) وتأليف محمد الدباح.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها لـهدى المفتي فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن رواية 1919 لمؤلفها أحمد مراد، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.

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