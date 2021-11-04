عرض «أميرة» و«حمام سخن» في «أيام فلسطين السينمائية»

مشهد من فيلم «أميرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض فيلما «أميرة» للمخرج محمد دياب و«حمام سخن» للمخرجة منال خالد، من توزيع «MAD Solutions»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام فلسطين السينمائية» (3 – 8 نوفمبر) في قسم الأفلام الروائية الطويلة؛ حيث سيحصل فيلم «أميرة» على 5 عروض بينما سيُعرض «حمام سخن» مرتين خلال المهرجان.

«أيام فلسطين السينمائية» هي فعالية ينظمها «فيلم لاب»، وتهدف إلى وضع فلسطين على خارطة صناعة الأفلام العالمية والترويج للأفلام المحلية والدولية للمساهمة في إحياء الثقافة السينمائية في فلسطين.

تدور أحداث فيلم «أميرة» حول أميرة، وهي مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، على الرغم من اقتصار علاقتهما على زيارات السجن يظل نوار بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن غياب والدها، لكن عندما تفشل محاولات إنجاب طفل آخر ويُكشف أن نوار عقيم، تنقلب حياة أميرة رأسًا على عقب.

ويضم فريق عمل فيلم «أميرة» عددًا كبيرًا من النجوم العرب، في مقدمتهم صبا مبارك وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود، مع قيس ناشف ووليد زعيتر. وهو من مونتاج أحمد حافظ الذي سبق له التعاون مع دياب في فيلم «اشتباك»، ومن تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب. الفيلم من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي)، وAgora Audiovisuals (منى عبدالوهاب)، وأكاميديا بيكتشرز (معز مسعود)، بالاشتراك مع الطاهر ميديا برودكشن (يوسف الطاهر)، وThe Imaginarium Films (رولا ناصر) ويشارك المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد وأميرة دياب وسارة جوهر كمنتجين للفيلم، منتج منفذ هشام العربي، ومنتج مشارك دانييل زيسكند.

حمام سخن

يدور «حمام سخن» حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحيانًا ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس مقتصرًا فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.

«حمام سخن» من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.