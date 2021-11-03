«الليبية للآداب» تنظم ندوة عن إصدارات الرواد

الكاتب والقاص مفتاح قناو مدير الندوة (بوابة الوسط)

نظّمت الجمعية الليبية للآداب والفنون، الثلاثاء، بدار حسن الفقيه، ندوة نقدية تناولت الأسس والأفكار التي يقوم عليها كتابا «إصلاح الدول الفاشلة» لمؤلفه أشرف غاني وكلير لوكهارت و«بناء الدولة وحكومة القرن الواحد والعشرين» لمؤلفه الدكتور فتحي بن شتوان، الصادران عن دار الرواد للنشر، بمشاركة كل من الكاتب رضا بن موسى والدكتور عبدالوهاب الحار، والدكتور عبدالله حديد.

وعُرِض على هامش الندوة التي أدارها القاص، مفتاح قناو، مختارات من إصدارات الرواد منها «أشتات الذات» للكاتب عمر الككلي، «طيح سعدك وأخواتها» للكاتبة فريدة الحجاجي، «لعلها شجرة بعيدة» للكاتب محمود البوسيفي، «العهد الملكي وأزمة الحكم في ليبيا» للدكتور ظاهر صكر..الخ.

مصطلح غامض

ورأى الدكتور عبد الوهاب الحار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصراتة، في سياق تناوله لكتاب «إصلاح الدول الفاشلة»، الذي نقله للعربية مالك أبو شهيوة ومحمود خلف أنّ مصطلح الدول الفاشلة غامض وظاهرة تستدعي الوقوف، مضيفًا أنّ المطبوع ينقلنا إلى ثلاث محطات منهجية، تبحث الأولى في مسألة فقدان السيادة باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الدولة في أداء وظائفها والتي حددها المؤلفان في عشر نقاط، وأن القصور في تنفيذها يردنا إلى الدولة الفاشلة، متوقفًا عند تعقيب المترجم الدكتور مالك بوشهيوة بالخصوص والقائل إن ليبيا كانت دولة فاشلة وتعاني الآن حالة الانهيار، فهي لم تستطع طيلة 70 سنة القيام بأوجه التنمية المختلفة، كما ننتهي اليوم بمجتمع مفكك ومؤسسات ضائعة وغياب القانون والسيطرة الإدارية وانتفاء الشفافية.

وأشار إلى ما ضمّنه الكتاب في وجوب احتكار الدولة لمصادر القوة، وكذا ما يتعلق بصون ماليتها والذي يمثل أهم تحدياتها لخلق قاعدة اقتصادية قوية، وتبيانه أن تبني الدولة لدور الراعي والمعين واقتصادها قائم على مصادر ريعية كالنفط مثلاً ستكون نتيجته طريقًا مسدودًا في التنمية والتحول.

رؤية موحدة

وفيما يخص المسألة الثانية المتعلقة بتحديات الدولة في القرن الواحد والعشرين، ينقل الباحث أبرزها وهو غياب الخصوصية بسبب التطور التكنولوجي، ونبّه إلى مسألة أخرى وهي الانفاق على رأس المال البشري كمعادلة رئيسة للدولة يتوقف عليها استمرارها من عدمها.

وتبحث المحطة الثالثة كما يراها المؤلف عن مشروع عملي بناء على التحديات السابقة لبناء الدولة ترتكز على رؤية موحدة تتفق عليها أطياف المجتمع تتلخص في الأمن القومي والهوية الوطنية، واللذين من دونهما لا يمكن الولوج إلى مناحي التنمية الأخرى.

وتطرّق الدكتور عبدالله حديد، الباحث بمركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية إلى الخطوط العامة في كتاب « بناء الدولة وحكومة القرن الواحد والعشرين» مخلصًا إياها في أربع وقفات يستشف الأولى من نص الإهداء الذي يخاطب القارئ بالقول «إلى الذين يحولون فشلهم إلى نجاح إلى أصحاب الرؤى والعزم الذين يواجهون التحديات بالصبر والعلم والتسامح والعمل، إلى الذين يكافحون من أجل انتشال أوطانهم من الفشل والجهل والمرض والتخلف.. إلخ»، مشيرًا إلى أنّ التمعن في هذه الكلمات يعبر عن نظرة الكاتب لما وصلت إليه الأوضاع والأحوال في بلادنا، ويبرق من خلاله املاً في النهوض من الكبوة، فهو يصف الواقع المؤلم ويقابله بأمل ينبعث بالمقاومة.

منهج ومصادر

وتتعلق الثانية بحسب تعبير الباحث بمنطق الكتاب أو منهج التدخل، القائم على التجميع من مقالات سابقة وكتب وعمل إنساني، ينهض على استقاء المعلومة من مصادرها الأصلية، ثم تحويرها بما يتسق مع أطروحة البحث مرورًا بالتحليل والتفسير وانتهاءً بالإضافة والإبداع.

ويلخص في الوقفة الرابعة فحوى الكتاب الواقع في قرابة 500 صفحة وأبوابه البالغة أحد عشر، تتمحور موضوعاتها في خمسة أقسام تتناول مفهوم الدولة وتاريخها وكذا ما يتعلق بالبناء والحكم ومؤشرات قياسه، كما سلط الضوء على التنمية والاقتصاد، والتعليم وسُبل تطويره، وضمن في نهايته خارطة طريق للنهوض.

وصنف حديد في النقطة الرابعة «المراجع والمصادر» التي اعتمد عليها المؤلف إلى عربية وإنجليزية بنسبة 31% للأولى و69% للثانية و15% مجموع مقالات للباحث. مشيرًا إلى أنّ ميزة الكتاب توقف المؤلف عند تعريف المصطلحات وبيان المفاهيم وهو شرط مطلوب في الكتابة العلمية.

أسئلة النهوض

وأشار الكاتب رضا بن موسى في ورقة بعنوان «هوامش وأسئلة في كتاب إصلاح الدول الفاشلة» إلى أنّ مجتمعنا الليبي ما زال عاجزًا عن إنجاز مهمة البناء والتي يحتاج مشروعها بحسب وصف الكتاب إلى مؤسسات تراتبية تمتلك الشرعية والقوة، ومن هنا يتواصل طرح الأسئلة: لماذا تفشل المجتمعات وما الذي يجعلها ناجحة.. أين الخلل؟.

وأضاف بالقول: «كلنا ننشغل بالإجابة عن الأسئلة محليًا وعالميًا والمؤتمرات لا تتوقف عبر عواصم العالم، فمن المفترض أن الفشل أو الانهيار لا يعني مجتمعًا بعينه أو دولة محددة فهو يمثل تحديًا عالميًا للاستقرار أي السلام والأمن والتنمية».

ويصل بن موسى من ذلك لسؤال آخر وهو هل يكفي النظر وفحص ما حققته الدول المتقدمة من نجاح في صياغة الرؤى وآليات الممارسة؟، ملمحًا إلى أن عملية البناء والنجاح على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي لا زالت طويلة ومحفوفة بالمخاطر.

استنطاق واكتشاف

ومن جانب آخر أوضح أنّ ما تقوم به الدول المتقدمة من دعم ومساندة للبلدان النامية يخدم بالدرجة الأولى مصالحها في السيطرة، وإيجاد أسواق لها وتقوية ترسانتها الحربية، وبذا تبقى تلك المساعدات كما كتب عنها نعوم تشومسكي محل شك وريبة، وبالتالي فالعولمة دون عدالة اجتماعية ستقضي إلى فجوة اقتصادية متسعة.

ويمضي الاستفسار إلى وجوب فهم أوسع لنجاحات بعض الدول مثل سنغافورة والنمور الآسيوية والطريقة التي تكيفت بها مع النظام العالمي، وهل هذا الخيار متاح لنا دون إحداث تغييرات ثقافية تمكننا من رفض استنساخ النماذج النظرية الجاهزة، كما يشير الدكتور علي عبداللطيف حميدة إلى البدء بالواقع الليبي من خلال الغوص في تفاصيله واستنطاق إيقاعه الاجتماعي والتاريخي واكتشاف قوانين تطوره في ضوء القوانين العامة التي تحكم حركة التطور البشري.

ووفق ما ذكر أكد رضى بن موسى ألّا خيار لنا سوى فتح الأبواب أمام العقول المستنيرة لفهم واستيعاب التجارب المتعددة من أجل الإجابة على سؤال المرحلة كيف نكون ويكون مجتمعنا أكثر حرية وعدالة وتقدمًا.

الكاتب رضا بن موسى (بوابة الوسط)

الدكتور عبدالوهاب الحار (بوابة الوسط)

الدكتور عبدالله حديد (بوابة الوسط)

من أجواء الندوة (بوابة الوسط)

من أجواء الندوة (بوابة الوسط)

من أجواء الندوة (بوابة الوسط)