11 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى بـ«القاهرة السينمائي»

مشهد من فيلم «بنات عبدالرحمن» لصبا مبارك (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التي سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل. وصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلًا مقسمًا ما بين 9 أفلام عرض عالمي أول، وفيلمين عرض دولي أول، كما يعرض المهرجان 22 فيلمًا قصيرًا عرضًا عالميًا أول سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

تنوعت الأفلام الطويلة الـ11 ما بين الأفلام الروائية والوثائقية من مختلف الجنسيات والمدارس السينمائية، وهي مصنفة كالآتي: 4 أفلام ضمن المسابقة الدولية، و5 أفلام ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلم واحد ضمن العروض الخاصة، وآخر ضمن البانوراما الدولية.

بداية، تعرض ثلاثة أفلام ضمن المسابقة الدولية في عروضها العالمية الأولى وهي، «غُدوَة» إخراج ظافر العابدين (تونس). الفيلم يخوض من خلاله ظافر العابدين، تجربته الإخراجية الأولى، بجانب التمثيل الذي يشاركه فيه كل من نجلاء بن عبدالله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، وأحمد برحومة.

«بنات عبدالرحمن» إخراج زيد أبو حمدان (الأردن). الفيلم من بطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، مريم الباشا، حنان الحلو، وتأليف وإخراج زيد أبوحمدان. «سبع كلاب» إخراج رودريجو جيريرو (الأرجنتين). تتناول أحداث الفيلم قصة «إرنستو» الذي يعيش مع كلابه السبعة في شقة صغيرة، وسط محاولات منه للتغلب على مصاعب الحياة ومشاكله الصحية، فيما يحاول جيرانه دفعه للتخلص من كلابه التي تسبب لهم إزعاجًا كبيرًا.

أما فيلم «بنات» إخراج نانا نيول (ألمانيا، إيطاليا، اليونان) فيتم عرضه دوليًا لأول مرة ضمن المسابقة الدولية. تدور أحداث الفيلم حول مارثا وبيتي، اللتان تعرفان بعضهما منذ عشرين عامًا ولكن حينما تدرك مارثا أن والدها قد زيف أمنية موته فقط من أجل رؤية حب حياته مرة أخرى على بحيرة ماجوري، تحزن بيتي على زوج أمها إرنستو الذي تُوفي قبل سنوات.

وضمن قسم آفاق السينما العربية، تعرض خمسة أفلام في عرضها العالمي الأولى، وهي «بلوغ» (خارج المسابقة) إخراج هند الفهاد، جواهر العامري، نور الأمير، فاطمة البنوي، سارة مسفر (السعودية). أحداث الفيلم مقسمة إلى خمسة أفلام تتناول قصصًا نسائية تعكس صورة حقيقية للمرأة في المجتمع، حيث تناقش كل مخرجة موضوعًا اجتماعيًا مختلفًا، وتستخدم كل منهن أسلوبًا سينمائيًا خاصًا.

«لو انهارت الجدران» إخراج حكيم بلعباس (المغرب). أحداث الفيلم تسرد قصة امرأة عجوز تجلس وسط دار عرض سينمائي شبه مهدمة، كمتفرج وحيد، تستغرق في عشرات الأفكار، والمشاعر، والصور المتحركة فوق شاشة الذاكرة.

«من القاهرة» إخراج هالة جلال (مصر). أحداث الفيلم توثق حياة هبة وآية الشابتين اللاتي تعيشان وحدهما في القاهرة، حيث تتخذان قررات صعبة وسط العديد من المخاوف.

«يوميات شارع جبرائيل» إخراج رشيد مشهراوي (فلسطين). تتناول أحداث الفيلم الوثائقي فترة الحظر في باريس بسبب جائحة «كورونا»، حيث تتدفق الذاكرة القادمة من فلسطين وتندمج مع اليوميات التي يعيشها المخرج رشيد مشهراوي في معزله.

«قدحة» إخراج أنيس الأسود (تونس). خلال الفيلم يتعرض الطفل قدحة إلى حادث مرور يدخل على إثره للمستشفى، وتتلقى والدته مساعدة إحدى الأسر التي تغطي مصاريف المستشفى وتوفر لعائلة قدحة المعوزة مسكنًا، لكن سرعان ما يعرف الطفل سر تغير مستوى عيش عائلته فتنقلب حياته رأسا على عقب.

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وضمن قسم البانوراما الدولية يعرض فيلم «قطيع من الخراف» في عرضه الدولي الأولى، وهو من إخراج ديمتريس كانيلوبولوس (اليونان، ألبانيا، صربيا) دولي أول. تدور الأحداث حول «ثاناسيس» الذي لا يستطيع سداد دينه لـ«ستيليوس»، وعندما يكتشف أن «أبوستوليس» في نفس الموقف، يطلب منه الانضمام إليه من أجل عقد صفقة أفضل مع ستيليوس. وبينما يحاول إشراك المزيد من اللاعبين في اللعبة، يصل اثنان من رجال العصابات إلى المدينة للضغط على المدينين.

وفي قسم العروض الخاصة، يعرض الفيلم الوثائقي «تمساح النيل» (مصر) في عرضه العالمي الأول، وهو من إخراج نبيل الشاذلي. الفيلم يتابع عدة مراحل في حياة السباح المصري العالمي عبداللطيف أبوهيف، على المستويين الرياضي والإنساني.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، كان قد أعلن أخيرًا، اختيار المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، وهو أحد أبرز المخرجين العالميين، الذين حازت أعمالهم على جوائز مهمة من كبرى المهرجانات الدولية.

كما سبق وأن أعلن أيضًا عن منح النجم كريم عبدالعزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة المقبلة، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

الدورة الـ43 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).