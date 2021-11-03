أديل تكشف أغنيات ألبومها «30» المرتقب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 12:35 مساء
المغنية أديل تقدم عرضا غنائيا في حفل توزيع جوائز «بريت أووردز» بلندن، 24 فبراير 2016 (أ ف ب)

كشفت نجمة البوب البريطانية أديل بعد أسبوعين من إصدارها أغنيتها المنفردة «إيزي أون مي» التي حققت مبيعاتها أرقامًا قياسية، الأغنيات التي يتضمنها ألبومها المنتظر «30» المقرر طرحه في 19 نوفمبر الجاري، وهو الأول لها منذ ست سنوات.

وأوضحت المغنية عبر الإنترنت أن هذا الألبوم يتكون من 12 أغنية أولها «سترينجرز باي نيتشر» وآخرها «لاف إز آ غايم»، ومن أغنياته الأخرى «وومان لايك مي» و«هولد آون» و«تو بي لافد»، وفق «فرانس برس».

واستبقت أديل طرح الألبوم في 19 نوفمبر الجاري بإصدارها قبل أسبوعين أغنيتها المنفردة «إيزي أون مي». وما لبثت الأغنية بعد أسبوعها الأول أن تصدرت ترتيب الأغنيات المنفردة إذ بلغت مبيعاتها 217 ألفًا و300، وهو أعلى رقم تسجله أغنية منذ «شيب أوف يو» لإد شيران العام 2017 (226 ألفًا و800)، بحسب ترتيب «أوفيشل سينغلز تشارت».

كذلك حصدت الأغنية 24 مليون استماع عبر خدمات البث التدفقي في بريطانيا خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، محطمة الرقم القياسي الذي حققته أغنية «7 رينغز» لأريانا غراندي العام 2019 (16.9 مليون استماع).

كذلك حققت أعلى نسبة مبيع لنسخة رقمية من أغنية في أسبوع خلال سنة 2021، وهو 23500.

ويشير عنوان «30» الذي اختارته للألبوم إلى عمرها عندما بدأت بتسجيله، في مرحلة كانت حياة صاحبة أغنيتي «هيلو» و«ساموان لايك يو» تشهد سلسلة اضطرابات.

وكشفت البريطانية المقيمة في لوس أنجلوس الصعوبات التي واجهتها عند بلوغها الثلاثين من خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» تضمنت عددًا من الاعترافات. وقالت أديل (33 عامًا) في النسخة البريطانية من المجلة «في الثلاثين من عمري، انهارت حياتي دون سابق إنذار».

وأضافت: «أشعر بأن هذا الألبوم أشبه بتدمير الذات ثم التأمل الذاتي فالخلاص الذاتي».

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