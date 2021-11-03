الفلسطينية بانه تطلق أغنية «مجنونة» باللهجة المصرية (فيديو)

بانه في كواليس فيديو كليب «مجنونة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت المطربة الفلسطينية بانه أجدد أعمالها الغنائية «مجنونة»، بشكل فيديو كليب ليريكال مصور.

وتجسد بانه خلال الأغنية كواليس عقلية الفتيات وتكشف سر التقلبات المزاجية والعاطفية للبنات عبر مزيج غنائي يجمع الرومانسية بخفة الدم وتلقائية الكلمات المعبّرة عن مشاعر كل بنت تدخل في علاقة حب، وتغازل خلالها فتيات برج الجوزاء المعروف بكونه برج متقلب المشاعر والتفكير، كما تحكي «بانه» عبر الأغنية عن شخصيتها الحقيقية الجوزائية.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا أعقل من أعقل واحدة وأجن من المجانين.. أنا أصلا مودي بيتغير كل دقيقة دقيقتين.. بس أنا طيبة وكيوت والله من جوايا.. وبنام مبسوطة وبصحى معيطة راكبة معايا».

وتعود «بانه» عبر أغنية مجنونة لتغازل جمهورها المصري عبر خوضها تجربة الغناء باللهجة المصرية من جديد بعد نجاح آخر أغنياتها «صاحية رايقة»، وتتعاون في الكليب الجديد مع الشاعر عمر المصري والملحن عمرو الشاذلي والمنتج المنفذ ماجد سليمان والموزع وسام عبدالمنعم، والأغنية من إنتاج «يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط».

قررت «بانه» إطلاق الكليب الجديد فور وصولها إلى مصر تزامنًا مع إحيائها ثاني حفلاتها الغنائية في القاهرة، وهذه المرة عبر مشاركتها الخاصة في فعاليات مهرجان «القاهرة الدولي للجاز»، خلال حفل غنائي ساهر يحتضنه مركز التحرير الثقافي في وسط البلد في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء.

وبعدها تغني في الإسكندرية للمرة الأولى، مساء الجمعة، بمسرح الجيزويت، وتقدم خلال الحفل توليفة غنائية منتقاة لأشهر أعمال أساطير موسيقى الجاز العالميين على طريقتها الخاصة بمشاركة فرقتها من الموسيقيين المصريين.

«بانه» مطربة فلسطينية الأصل تستقر في البحرين، وبدأت رحلتها الغنائية الاحترافية منذ أربع سنوات، وحققت نقلة نوعية في رحلتها الفنية بتعاقدها رسميًا مع شركة

«يونيفرسال ميوزيك الشرق الأوسط»، التي تولت مهمة توزيع وإنتاج أغنياتها منذ عام، تزامنًا مع ظهور ألبومها الأول «شو بنا»، والذي ضم في جعبته سبع أغنيات، من بينها «شو حلو نحنا» و«عكس الشي» و«عالبال».