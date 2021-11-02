لمسة وفاء من أبطال «فرق خبرة» للراحلة الكبيرة دلال عبدالعزيز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 04:00 مساء
محمد الشرنوبي حاملا بوستر الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)

شهد العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة»، مساء الإثنين، لمسة وفاء من قبل صُنَّاع العمل تجاه الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والتي تُوفيت قبل طرح آخر أعمالها السينمائية.

العرض الخاص شهد حضور عدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي، ومن المقرر طرح الفيلم جماهيريًا بدءًا من، الأربعاء.

وحضر العرض الخاص للفيلم أبطاله، محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبدالعزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضًا من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجاه محمد حفظي وشاهيناز العقاد. كما حضر الرابر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز.

كما تواجد الممثلون أكرم حسني، أسماء جلال، تامر فرج، حازم إيهاب، ومحمد مكاوي، والمخرج كريم الشناوي.

«فرق خبرة» بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

هدى المفتي حاملا بوستر الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)
طه دسوقي حاملا بوستر الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز (خاص لـ بوابة الوسط)
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