المسؤول عن تسليم بالدوين السلاح القاتل يخرج عن صمته

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 10:15 صباحا
أليك بالدوين في نيويورك، 22 يونيو 2021 (أ ف ب)

خرج مساعد المخرج الذي أعطى الممثل أليك بالدوين السلاح الذي تسبب بمقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز خلال التمرّن على أحد مشاهد فيلم «راست» عن صمته، وتحدث، الإثنين، للمرة الأولى منذ حصول المأساة، قائلاً إنه «مصدوم وحزين».

وتدور تكهنات كثيرة في شأن دور ديفيد هالز في الحادث الذي حصل في 21 أكتوبر الماضي بولاية نيو مكسيكو بعدما قال للمحققين إنه كان يجب أن يدقق في السلاح لكنه لم يفعل، وفق «فرانس برس».

وقال هالز في بيان نشرته جريدة «نيويورك بوست» إنه «مصدوم وحزين» بعد مقتل مديرة تصوير فيلم الوسترن هالينا هاتشينز، لكنه لم يعلق على كيفية وقوع الحادث ولا على دوره فيه. وكتب في بيانه: «لم تكن هالينا هاتشينز واحدة من أكثر الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم فحسب، بل كانت أيضًا صديقة». وأضاف: «آمل في أن تدفع هذه المأساة قطاع (السينما) على إعادة النظر في قيمه وممارساته» لمنع تكرار مآسٍ من هذا النوع.

وكان ديفيد هالز مسؤولاً عن الأسلحة خلال تصوير «راست» مع المشرفة على الأسلحة هانا غوتييريز ريد، وكان يفترض به أن يتأكد من أنها خالية من أي رصاص حيّ قبل إدخالها موقع التصوير.

وأفاد عناصر الشرطة بأن مساعد المخرج قال لهم إنه كان يجب أن يتحقق من أن كل الرصاصات الموجودة في المسدس الذي استخدمه أليك بالدوين للتمرّن على المشهد مزيفة لكنه أقرّ بأنه لم يفعل.

وكانت رصاصة حيّة أطلقها بالدوين عرضًا أصابت مديرة التصوير هالينا هاتشينز ثم أدت إلى وفاتها، وأكملت مسارها لتستقر في كتف المخرج جويل سوزا.

- محامي خبيرة الأسلحة بفيلم «راست» ينفي مسؤوليتها عن مقتل المصورة

- «استهتار» ساد موقع تصوير فيلم أليك بالدوين «راست»

- مساعد مخرج فيلم بالدوين صُرف من عمل سابق بسبب حادثة سلاح

وكشفت شبكة «إن بي سي» التلفزيونية أن أحد أعضاء الفريق استقال في اليوم السابق للحادث، مبديًا خصوصًا مخاوف في شأن ظروف الأمان خلال التصوير.

وبحسب المحطة، نبّه لاين لوبر في رسالة إلكترونية قدّم فيها استقالته إلى أن «عيارين ناريين سبق أن أطلقا عرضًا من أسلحة، إضافة إلى أن انفجارًا كان مقررًا أن يكون ضمن المؤثرات الخاصة وقع بالقرب من الطاقم بين فترات التصوير». وأضاف «لكي أكون واضحًا، الأمان غير متوافر هذه الأيام».

وحصدت عريضة تدعو إلى حظر الأسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير أكثر من مئة ألف توقيع حتى، الإثنين. وشدد مطلقو هذه العريضة على أن من السهل إضافة مؤثرات بصرية وصوتية إلى أسلحة وهمية بعد انتهاء تصوير الأفلام.

وكان بالدوين نفسه تحدث في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى عن الحادث، وقال إن «حوادث تقع أحيانًا في مواقع التصوير، لكن ليس من هذا النوع. فخطر أن يحدث أمر كهذا هو واحد على ألف مليار». وأشار النجم إلى أنه لا يستطيع التحدث عن الوقائع ما دام التحقيق جاريًا.

ولم تصدر بعد أيّ مذكّرة توقيف، لكنّ المدعية العامة بمدينة سانتا في (عاصمة ولاية نيو مكسيكو) التي تتولى التحقيق في الحادث لم تستبعد ملاحقات قضائية في حال التوصل إلى تحديد المسؤوليات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يعيد إنجاز فان نيستلروي الغائب منذ 18 عاما مع مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
دبلوماسي أميركي سابق يبدأ «مهمة إنسانية» في بورما
دولى
إبراهيموفيتش يعود إلى منتخب السويد بعمر الـ40
رياضة عالمية
لماذا دعت الصين شعبها إلى تخزين السلع الرئيسية تحسبا للطوارئ؟
اقتصاد
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة
ليبيا
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية على أساس شهري (30 سبتمبر - 31 ...
ليبيا
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء ممنوعون من التمر