بسبب خريطة.. «نتفليكس» تسحب حلقتين من مسلسل في الفيليبين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 03:10 مساء
شعار «نتفليكس» على مبنى الشبكة العملاقة في هوليوود، فبراير 2021 (أ ف ب)

سحبت «نتفليكس» حلقتين من مسلسل تجسسي أسترالي عبر منصتها في الفيليبين إثر شكوى تقدمت بها مانيلا تنديدًا بمشاهد تظهر خريطة لبحر الصين الجنوبي تسوِّق للمزاعم الصينية في هذه المنطقة المتنازع عليها.

وتتنازع الصين والفيليبين خصوصًا على جزء من بحر الصين الجنوبي، وهي طريق بحرية رئيسية غنية بالموارد، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الخارجية الفيليبينية، الإثنين، أنها تقدمت بشكوى بشأن خريطة ظهرت لفترة وجيزة في المسلسل تنسب للصين منطقة تطالب بها مانيلا في مسلسل «باين غاب» الدرامي من إنتاج «نتفليكس»، أمام هيئة البث الإذاعي في الفيليبين.

وعلى المنصة الأميركية العملاقة، أرفقت الحلقتان الثانية والثالثة من السلسلة بعبارة «هذه الحلقة ألغيت بطلب من الحكومة»، دون معرفة تاريخ سحبهما.

ولم تردّ «نتفليكس» على أسئلة وكالة «فرانس برس» في الموضوع.

واعتبرت السلطات المحلية أن بعض الحلقات تنتهك سيادة الفيليبين كما «لا تصلح للعرض العام»، وفق بيان لوزارة الخارجية الفيليبينية.

وقالت الوزارة إن طريقة عرض الخريطة «ليست عرضية لأنها صُممت واحتُسبت بصورة متعمدة لنقل رسالة محددة».

وقالت رئيسة هيئة البث الإذاعي رايتشل أريناس إن «نتفليكس» تلقت أمرًا بسحب الحلقات 2 و3 و4. غير أن الحلقة الرابعة كانت لا تزال متاحة للعرض، الإثنين.

وفي وقت سابق هذا العام، تقدمت فيتنام بشكوى في الموضوع نفسه، داعية «نتفليكس» إلى سحب كامل حلقات المسلسل الست في البلاد.

وتقول بكين إن بحر الصين الجنوبي بمعظمه يشكل طريقًا عالميًا رئيسيًا للشحن، مستندة إلى خط الترسيم المكون من تسعة قواطع كمبرر تاريخي مفترض لادعاءاتها في هذا البحر.

وشهدت التوترات بين مانيلا وبكين بشأن هذا المسار البحري حلقات جديدة بعد رصد مئات السفن الصينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين.

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