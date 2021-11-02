«كوستا برافا» عن النضال البيئي يمثل لبنان في الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 05:00 مساء
منيه عقل، يسار، مع أفراد من طاقم «كوستا برافا» إثر نيل الفيلم جائزة «نجمة الجونة الخضراء»، 22 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

اختار لبنان، الإثنين، فيلم «كوستا برافا» لتمثيله في المنافسة على جوائز الأوسكار لسنة 2022 عن فئة أفضل فيلم أجنبي، وهو يتناول العائلة والبيئة والنزاع بين «النضال للتغيير» أو الاستسلام للواقع، حسب قول مخرجته مُنيه عقل.

وأشارت وزارة الثقافة اللبنانية في بيان إلى أن اختيار فيلم «كوستا برافا» الذي حصد أخيرًا جائزة «نجمة الجونة الخضراء» للأفلام المعنية بالبيئة وشارك في مهرجانات عالمية بينها «سينيميد» و«البندقية» و«تورنتو»، يلتزم المعايير المعتمدة من لجنة الاختيار وهي «موضوع الفيلم وطريقة معالجته وحركة الإخراج والسيناريو والتقنيات المستخدمة وإدارة الممثلين وحركة الكاميرا وإيقاع الفيلم»، وفق «فرانس برس».

وتؤدي دور البطولة في الفيلم الممثلة والمخرجة نادين لبكي التي كان فيلمها «كفرناحوم» العام 2019 ثاني عمل سينمائي لبناني يتأهل إلى نهائيات الأوسكار بعد «القضية رقم 23» لزياد دويري بدورة العام 2018.

ويتناول «كوستا برافا» قصة عائلة تنتقل للعيش في الريف بعدما أحبطتها المدينة وسرقت كرامتها، إلى أن اتُّخذ قرار بإنشاء مكب للنفايات في الأرض المجاورة، بحسب مخرجته.

وشرحت منيه عقل (32 عامًا) التي صوّرت فيلمها في «ظروف صعبة» خلال جائحة «كوفيد-19» بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، أن «هذا الغزو البيئي عكّر صفو العائلة»، فنشب «نزاع بين الأم (نادين لبكي) التي تريد العودة الى المدينة والانخراط مجددًا في نظامها سعيا إلى تغييره، والأب (يؤدي دوره الممثل الفلسطيني صالح بكري) الذي يبدو أنه فقد الأمل».

ويحاكي العمل واقعًا عاشته عائلات كثيرة اضطرت إلى إخلاء مساكنها إثر أزمة النفايات التي بلغت ذروتها في لبنان العام 2015 وأشعلت حركة احتجاجات غاضبة في الشارع اللبناني.

ويطرح الفيلم بحسب مخرجته السؤال الآتي: «هل نناضل للتغيير أم نستسلم؟».

وقالت عقل التي درست الهندسة المعمارية في لبنان لكنّ شغفها بالفن السابع دفعها الى نيل شهادة ماستر في السينما من جامعة كولومبيا الأميركية، إنها أرادت من خلال هذا الفيلم أن تعالج موضوع «العائلة والعلاقة بين أفرادها والضغوط التي تأتيها من الخارج فتوقظ الشياطين الراكدة كما في لبنان الذي يشهد أزمات متتالية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترحيل 163 مهاجرا عبر مطار معيتيقة إلى نيجيريا
ليبيا
10 أندية وخلاف الملاعب وغياب الضمانات تفسد اجتماع اتحاد الكرة وتجبره على تأجيل ...
رياضة محلية
برشلونة في لقاء الفرصة الأخيرة بدوري الأبطال أمام دينامو كييف بتوقيت ليبيا
رياضة عالمية
ذوبان الجليد في غرينلاند يفاقم خطر الفيضانات بالعالم
علوم وتكنولوجيا
وفاة المطرب السوري صباح فخري (استمع إلى أشهر ما غنى)
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: «بايرن و«يوفنتوس» و«سالزبورغ» للتأهل المبكر.. و«برشلونة» ...
رياضة عالمية
كرة القدم لفتيات شمال العراق.. عودة للحياة بعد سنوات الحرب
رياضة عالمية
وزير المالية يطالب الجهات العامة بعدم التصرف من فائض بند المرتبات
ليبيا
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
بعد 20 عاما.. مهرجان «بابل» يعود إلى العراق
ثقافة وفن
اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة.. وقوانين الانتخابات الصادرة عن «النواب» بها ...
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مهارات تكشف لك كفاءة محرك السيارة المستعملة