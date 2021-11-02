وفاة المطرب السوري صباح فخري

المطرب الراحل صباح فخري. (الإنترنت)

تُوفي المطرب السوري، صباح فخري، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عامًا، بحسب ما أفادت الثلاثاء عائلته وكالة «فرانس برس».

وأوضح نجله أنس فخري، أن المطرب الكبير تُوفي وفاة طبيعية دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع. ونعت نقابة الفنانين-فرع دمشق أيضًا «الفنان القدير».

ونعت نقابة الفنانين السورية، المطرب الراحل، وقالت: «ببالغ الحزن والأسى، نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي الفنان الكبير والقدير صباح فخري، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ88 عاما».

وُلد صباح في مدينة حلب السورية، أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية، وفق «روسيا اليوم».

موهبة مبكرة

يعد أحد أعلام الغناء في العالم العربي، إذ اشتهر عالميًا كواحد من أهم مطربي الشرق، وأقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق.

شارك صباح فخري خلال مسيرته الفنية في عديد المهرجانات في الوطن العربي والعالم.

وسام الاستحقاق

الفنان الراحل حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة العام 2007؛ وذلك تقديرًا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة، فانتخب نقيبًا للفنانين السوريين، ونائبًا لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرًا لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

ومن أشهر أغاني صباح فخري: «يا حادي العيس» و«مالك يا حلوة مالك» و«خمرة الحب» و«يا طيرة طيري» و«فوق النخل» و«قدك المياس» و«يا مال الشام» و«يا شادي الألحان» و«ابعتلي جواب» و«آه يا حلو».