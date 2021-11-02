20- من أدبيات رسائل الفاخري

الحلقة 20 من أدبيات رسائل الفاخري

20 - أدبيات رسائل الفاخري

لعل الرسالة التي بعثها الفاخري إلى صديقه عمر جعاكة، وهي التي نشرت في كتابه «غربة النهر» تحفة في أسلوبها وموضوعها. وأنا أعرف أنه للفاخري الكثير من الرسائل لأصدقائه، ولكنني لم أصل إليها، مع العلم أنني أعلنت أن هذه الرسائل هي إرث أدبي، وبالتالي هي ملك المجتمع، ويتعين أن توثق ويحق لصاحبها أن يحتفظ بها. كنت قد قرأت واحدة من أروع هذه الرسائل، وهي التي أرسلها إلى صديقه محمد كانون، وحاول أن يجدها لي ولكنه لم يفلح حتى الآن. وإن كنت وجدت رسالة من صفحة واحدة في مستندات الفاخري، تقول:

«أخي الحبيب محمد كانون

أشكرك عميق الشكر، وأحمل لك امتنانًا وعرفانًا لا يتصوره خيال بشري. لقد جعلتني أتنفس بارتياح كامل، وأتطلع إلى تغيير حرفتي من (بيعْ الريح للمراكب) إلى (بيع الريح للمركبات الفضائية) أشكرك مجددًا، وإليك كل محبتي الغامرة! » بنغازي في 7/5/1998.

أعرف أيضًا أنه أرسل العديد من الكروت البريدية، وهي التي كانت في ذلك الزمن، وسيلة من المسافر خارج مدينته لتحية أهله وأصدقائه، منها ذلك الكرت الذي رأيته عند الراحل العزيز عبدالحق الورفلي. كان حينها عبدالحق رحمه الله يعمل في بنك ليبيا المركزي، وكان بالقرب منه «كشك طلوبه» الذي كان من معالم بنغازي، باعتبار أنّ الشباب يستدينون منه، وأيضًا يبيع سجائر المركب - سنيورسيرفس- الشهيرة في ذلك الوقت، وكانت تُهرَّب من حوانيت الجيش البريطاني، وما زلت أذكر أن ثمن 5 سجائر منه، ثلاثة قروش ونصف. عنّون خليفة الفاخري الكرت كالتالي:

«السيد عبدالحق الورفلي

بنك ليبيا المركزي

بجانب كشك طلوبه على إديك ليمين»

------------------------

وأوصل ساعي البريد إلى عبدالحق، وظل محتفظًا به ولعله ما زال بحوزة أسرته. مثل هذه الكروت كان يرسلها لأحبابه، الكثير منها أرسله إلى شقيقه ونيس وظل محتفظًا بها إلى أن دُمر بيته مع دمار بنغازي القديمة. كثيرون من رجال سوق الحشيش الذين فقدوا بيوتهم، فقدوا أيضًا الكثير من رسائله وكروته.

أنا لا أملك سوى كلمات.. أنا أتنفس -في الواقع- كلمات

صديقنا عادل الغرياني، الذي أعرف أنه أحد الذين يعزّهم (جنقي) ويكن لهم الود والمحبة، فهو أحد شباب سوق الحشيش، الذين يرون في صادق النيهوم وخليفة الفاخري، نجوم حييهم، ناهيك عن ودهم ودفء علاقاتهم التي لم تنقطع أبدًا. عادل بعث لي بهذا الكرت، وابتهجت به أولًا لأنه يعي أن مثل هذه الأشياء هي إرث يتعين توثيقه، وثانيًا لاحتفاظه به طوال هذه الفترة. ولعل الفاخري كتبه، وبعثه في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي خلال عودته من بريطانيا ومروره على جلال الدغيلي. يقول الكرت التالي:

أخي عادل

«أنا لا أملك سوى كلمات.. أنا أتنفس -في الواقع- كلمات. وإنني لابثها، وأتعهدها من قاع قلبي لكي تحمل للأصدقاء كل ود على أجنحتها، وكل حنيني الدافق إليهم. ليس ثمة ما أملكه غير ذلك، فدع كلماتي تصافحك بحرارة، ثم تمنحك ألف سلة من سلام عابق بالود وبكل أمنياتي الطيبة. تحياتي إلى نجيب، وحمودة، وفتح الله، وقدورة، وعمر، وأرحيمه وبقية الرفاق الجيدين. وحتى نلتقي عما قريب، إليك مرة أخرى كل السلام. خليفة»

قلبي رحيب، لكن دروبي ضيقة!

سنة 1997، قرّر الراحل أحمد حسن عبيدة، أن يؤسس بيت التراث في العاصمة الليبية، واستهلها بمعرض حقق في العاصمة نجاحًا كبيرًا عرض خلاله لوحات عمه الفنان الكبير عوض عبيده. طلب من الفاخري أن يعد له مطوية ففعل، وأصر على حضوره افتتاح المعرض، وكذلك «بيت التراث». ولبى خليفة الفاخري الدعوة، وفي طرابلس تفتقت فكرة كتاب عن الفنان عوض عبيده، فعرض الفكرة على الفاخري، الذي تعود علاقته بأحمد عبيده إلى سنوات دراستهم الابتدائية في مدرسة الأمير ببنغازي، كانا في الواقع صديقين قريبين من بعضهما، فلم يجد خليفة بدء من قبوله بهذا العمل، تكررت زياراته إلى طرابلس، وباشر بالفعل في إعداد العمل، وسجّل الكثير للراحل الفنان عوض عبيده، ولكن العمر لم يمهله لإتمام هذا العمل. هذه واحدة من رسائله إلى صديقنا أحمد عبيده، بعثها إليه من بنغازي:

« أخي العزيز أحمد

قلبي رحيب، لكن دروبي ضيقة! أهيم على وجهي في أرض الله، وأهيم بلا وجهة في سماواته مثل سحابة، وأمطر من عيني كلمات دافئة، وأظفر صداقات مع مقاعد الحدائق العامة، والحانات، ومحطات القطار، وأفتح بوابة صدري لكل الناس!

لكن دروبي ضيقة!

ألهث خلف الحروف النزقة، وأغزل منها كلمات، كلمات أهديها للآخرين لوجه الله.

قلبي مأخوذ بالناس!

إنني أتطلع في عيونهم باستغراق، أرقبُ حركات أيديهم، وقسمات وجوههم المعبرة، أنصت إلى آهاتهم في أناة، ثم أحضنها – دون أن أدري – في قاع القلب.

أحملُ ذكراهم معي أينما أذهب، وأدعهم يؤنسون وحدتي عبر الليل والنهار، ويثرون حياتي بكل ما لديهم من تعاسة وبهجة على السواء!

أحببتهم، قاسمتهم كل رؤاي، وطويت عليهم جناح الخاطر.

قلبي رحيب، لكن دروبي ضيقة!

إنني أتذكر دائمًا ما قاله الصوفي الكبير محيي الدين بن عربي (700 هجري):

لقد صار قلبي قابلاً كلّ صورة

فمرعى لغزلان، ودير لرهبان

وبيتُ لأوثان، وكعبة طائف

وألواح توراة، ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أنىّ توجهتْ

ركائبه، فالحب ديني وإيماني

أخي، يا صديقي

يحرق الخجل جبيني لعدم مجيئي إليك، وتهنئتك بنجاح العملية، التي أجريت لك. لكن التزاماتي الأسرية حالت دون ذلك.

ذلك ما يدعونه سوء الطالع! فأنا كنت سأحظى بأوقات طيبة أيضًا عبر الدائرة المبهجة!

أخي أحمد

أنت لا تتصور مدى الثروة التي أحملها وأحتويها بإعزازي لك، وإني لأتمنى من كل أعماقي أن يكون بإمكاني ذات يوم أن أجلب الفرح إلى عينيك.

أخي يا صديقي ..

قلبي رحيب

لكنك تعمره كله!

إليك كل مودتي، ومحبتي، وكل دفء القلب.

أخوك خليفة

6/3/1997»

وهكذا تكون هذه الحلقة متممة للرسائل الفاخري التي بحوزتي وأعرف تداعيات الكثير منها، وأنا على القين أن الكثير من أصدقاء ورفاق الفاخري يحتفظون بها. وبالطبع لن أتردد في نشر ما يصلني منها، فهي كما قلت إرث للثقافة الليبية، وحقه علينا أن نحتفظ بها ونوثقها، مثلما يفعل العالم المتحضر، وإن وردت بعض الكلمات أو المفارقات، فليتأكد الجميع أنه ليس هناك ما عيب، أو يُعير، أو يجعلنا مثلما قال أحد الأصدقاء سامحه الله (نتحشم منها) أو من تناولها أو نشرها. سيكون لنا لقاء عن تداعيات نشر أواخر نصوصه، فلقد كنت شاهد عيان على ظروف ولادتها ونشرها ورود فعلها، حين كتابتها، وصدورها وهي: (ثعبان الليل) و(النوارس) و(منابت الريح). يوجد أيضًا نصوص لم تنشر، ولكنني نسختها من أوراقه ونشرتها بابًا منفصلاً في كتابي (منابت الريح).

الصفحة الأولى من رسالة الفاخري إلى أحمد عبيده

الصفحة الثانية من رسالة أحمد عبيده

كرت بريدي لعادل الغرياني من سبعينيات القرن الماضي