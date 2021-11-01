بعد فوزه في «الجونة».. «كباتن الزعتري» يواصل جولته بمصر والعالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 04:01 مساء
علي العربي مخرج ومنتج فيلم «كباتن الزعتري» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد المخرج، علي العربي، لمشاركة فيلمه «كباتن الزعتري»، ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ32 في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر.

وتستمر جولة الفيلم محليًا وعربيًا؛ حيث ينتظر عرضه في مهرجان «أجيال» في الفترة من 7 - 13 نوفمبر، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاقه بدور العرض في مصر 3 نوفمبر المقبل.

أحداث «كباتن الزعتري» تدور حول أفضل صديقين «محمود» و«فوزي» الذين يعيشان في «مخيم الزعتري» للاجئين في الأردن، ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهم.

وعلى الرغم من كونهما محبوسين في مساحة لا توجد بها مرافق أو فرصة للتدريب، إلا أنهما يظلان متفائلين ويمارسان الرياضة يوما بعد يوم. عندما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميًا، تتاح لكليهما فرصة لتحقيق هذا الحلم.

يعد «كباتن الزعتري» أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل عليه بمخيم الزعتري في الأردن.

وحصل «كباتن الزعتري» على جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل في الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي»، وهي الجائزة التي أهداها علي العربي لكل اللاجئين في العالم.

كما نافس «كباتن الزعتري» أخيرًا فيلم «سعاد» ضمن ترشيحات مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

علي العربي مخرج ومنتج مصري بدأ عمله كمخرج ومنتج وثائقي في «دريم تي في» (مصر). واصل إنتاج أفلام وثائقية لـZDF وStern TV Germany و National Geographic في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في العام 2015، أسس العربي شركة «Ambient Light»، وهي شركة إنتاج مقرها القاهرة حيث يركز على العديد من الموضوعات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل نزوح اللاجئين وحقوق المرأة والطفل حاليًا. يعمل العربي في العديد من المشاريع الإقليمية والدولية، بما في ذلك إنتاج مشترك للفيلم الطويل «أسطورة زينب ونوح» تأليف أحمد الزغبي وإخراج يسري نصر الله.

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