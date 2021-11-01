«ماشية لجهنم» في عرض عالمي أول بـ«أيام قرطاج السينمائية»

بوستر فيلم «ماشية لجهنم» (خاص إلى بوابة الوسط)

يشهد الفيلم التونسي «ماشية لجهنم» للمخرجة أسمهان لحمر عرضه العالمي الأول ضمن الدورة الـ32 من «أيام قرطاج السينمائية» بتونس (30 أكتوبر - 6 نوفمبر)، ويشارك ضمن قسم نظرة على السينما التونسية.

يقام العرض الأول للفيلم، الثلاثاء، في Le Palace الساعة 9 وربع مساءً بتوقيت تونس (-1 توقيت غرينتش)، ويعرض أيضًا، الأربعاء، الساعة 8 ونصف مساءً في قاعة لا أغورا.

«أيام قرطاج السينمائية» أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية حيث تأسس العام 1961، ويشارك في الدورة الحالية 750 فيلمًا عربيًا وأفريقيًا قصيرًا وطويلاً مسجلاً في المسابقة الرسمية، ومقسمة إلى 200 فيلم عربي وأفريقي طويل روائي ووثائقي، و550 فيلمًا عربيًا وأفريقيًا قصيرًا وروائيًا ووثائقيًا.

كان مشروع الفيلم قد فاز بمنحة خدمات تصحيح الألوان من ذا سيل بوست بروداكشين، وجائزة شركة MAD Solutions للتوزيع في العالم العربي بسوق وملتقى مالمو ضمن الدورة الـ11 من مهرجان «مالمو للسينما العربية» بالسويد.

ويحكي الفيلم قصة نجاة، التي يخبرها الطبيب أن أيامها في الدنيا معدودة، وبدلاً من الحزن واستجداء الشفقة، تقرر أن تعيش حياتها، وتخطط بطريقة غريبة لوفاتها، حيث ترفض أن تُكفّن وتُدفن وتكون طعاما للديدان، ويتصدى لخططها الجديدة أفراد عائلتها.

أسمهان لحمر مخرجة تونسية - فرنسية، وكاتبة سيناريو ومنتجة. وُلدت في باريس العام 1982، تدربت في المدرسة العليا للإنتاج السمعي البصري في باريس، وحصلت على شهادة الماجستير في الإنتاج السمعي البصري من نيويورك. صنعت أسمهان العديد من الأفلام القصيرة التي شاركت في مهرجانات سينمائية دولية.