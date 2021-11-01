«براح» تستضيف المعرض الفردي الأول لشفاء سالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 11:30 صباحا
المعرض الفردي الأول للفنانة الليبية شفاء سالم (صفحة براح/ فيسبوك)

يتواصل في طرابلس المعرض الفردي الأول للفنانة شفاء سالم، الذي انطلق في السابع والعشرين من أكتوبر، ويستمر أسبوعًا كاملاً.

ويُقام المعرض في قاعة براح للفنون، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي تحتفي به «اليونسكو» كل عام، حسب صفحة براح الثقافية في «فيسبوك».

وشفاء سالم هي فنانة تشكيلية ليبية، وُلدت العام 1996، نشأت واستقرت في بنغازي- ليبيا، تدرس الهندسة المعمارية في جامعة بنغازي.

بدأت مشوارها العام 2016، وأبدت اهتمامًا بالفن التشكيلي كوسيلة تعبر بها عن تجربتها الذاتية وتجارب الآخرين الذين يعيشون في هذا العصر بطريقة يمكن للناس الارتباط بها، وتوظيف التاريخ للتعبير عن الحاضر. تستخدم شفاء الألوان الزيتية بشكل أساسي في عملها، ولكن دائمًا ما تجرِّب وسائط مختلفة، ولديها بعض اللوحات الأكريليكية وبعض الأعمال الجدارية، ولديها أيضًا أعمال في تصميم الغرافيك.

تستحضر شفاء ما يحدث حولها في المنطقة وتجربة الليبيين كمصدر إلهام فني، وأيضًا المحتوى التاريخي المنسي لليبيا، وذلك إضافة إلى تجاربها الذاتية.

المعرض الفردي الأول للفنانة الليبية شفاء سالم (صفحة براح/ فيسبوك)
المعرض الفردي الأول للفنانة الليبية شفاء سالم (صفحة براح/ فيسبوك)
المعرض الفردي الأول للفنانة الليبية شفاء سالم (صفحة براح/ فيسبوك)
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