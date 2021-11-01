شباك التذاكر: «دون» يحافظ على الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 10:26 صباحا
الممثلة زيندايا والممثل تيموتيه شالاميه خلال العرض الأول لـ«دون» في باريس، 6 سبتمبر 2021 (أ ف ب)

كشفت شركة «إكزبيتر ريليشنز» تراجع إيرادات فيلم «دون» إلى ما يقرب من 15.5 مليون دولار، غير أنه على صدارة شباك التذاكر في أسبوعه الثاني في الصالات الأميركية الشمالية.

وسجلت نسخة «وورنر براذرز» المقتبسة من رواية فرنك هربرت، الصادرة سنة 1965، تراجعًا بنسبة 62% مقارنة مع إيراداتها في أسبوعها الأول، وهو انخفاض كبير لكن أقل مما عانت منه إنتاجات ضخمة أخرى صدرت أخيرًا، إذ اختار كثر مشاهدة فيلم المخرج دوني فيلنوف المذهل بصريًا على شاشات «آي ماكس» العملاقة، وفق «فرانس برس».

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم، من أمثال تيموتيه شالاميه وزيندايا وريبيكا فيرغوسن وجايسون موموا، ويتمحور حول قصّة عائلة أترييديس التي تعنى بإدارة كوكب تنتج فيه مادة غامضة أساسية للسفر بين النجوم.

وعلى الصعيد العالمي، تقترب إيرادات الفيلم من عتبة 300 مليون دولار.

وعادة ما تشهد عطلة نهاية الأسبوع خلال احتفالات هالوين في الولايات المتحدة إقبالاً ضعيفًا على حضور السينما، إذ يختار الناس عمومًا الحفلات التنكرية، لكن فيلم الرعب «هالوين كيلز» من إنتاج شركة «يونيفرسال» احتفظ بالمركز الثاني، إذ حقق إيرادات بلغت 8.5 ملايين دولار، في الفترة من الجمعة إلى الأحد.

ويشكّل العمل تكملة لفيلم «هالوين» الذي عرض العام 2018، وتتولى الممثلة جيمي لي كورتيس مجددًا دور البطولة من خلال تجسيدها شخصية لوري سترود، ويشاركها نيك كاسل في دور مايكل مايرز.

وحل في المركز الثالث فيلم جيمس بوند الجديد «نو تايم تو داي» مع إيرادات بلغت 7.8 ملايين دولار.

وفي نتيجة شكّلت المفاجأة الأكبر هذا الأسبوع بحسب المراقبين، كان المركز الرابع من نصيب فيلم الإنيمي الياباني «ماي هيرو أكاديميا: وورلد هيروز ميشن»، إذ بلغت إيراداته 6.4 ملايين دولار.

وتلاه في المرتبة الخامسة فيلم «فينوم: لت ذير بي كارنج» من إنتاج شركة «سوني»، إذ حصل على 5.8 مليون دولار. وفي هذا العمل، يؤدي توم هاردي دور صحفي يمنحه ارتباطه بكائن غريب يدعى «فينوم» قوى خارقة.

وفي ما يأتي بقية المراكز العشرة الأولى في الترتيب:
6- «أنتلرز» (4.2 ملايين دولار).
7- «لاست نايت إن سوهو» (4.2 ملايين دولار).
8- «رونز غون رونغ» (3.8 ملايين دولار).
9- «ذي أدامز فاميلي 2» (3.3 ملايين دولار).
10- «ذي فرنش ديسباتش» (2.8 مليون دولار).

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