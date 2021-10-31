الفنانة التشكيلية روان المنتصر

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الأحد 31 أكتوبر 2021, 09:29 مساء
الفنانة روان المنتصر مأخوذة بالحروف

الفنانة روان المنتصر ورحلة الشغف بالحروف 

أجرت الأستاذة ملاك التائب حوارًا مع الفنانة روان المنتصر- http://2020https://hunalibya.com/lifestyle/12162 - تناول «رحلة شغفها بالحروف» التي بدأتها مبكرًا أثناء دراستها التمهيدية، بحرصها أن يكون خطها جميلًا. شغفت في البداية بخطها العربي؛ أخذت تكونه وتشكله، ثم تطور هذا الشغف بالحرف الآسيوي، واللاتيني. بدأت تتعامل معه في قالب تجريدي، وأعدت منه لوحات بألوان مائية، ثم مال تجريدها نحو الوجوه، ولكن ولوجها عالم فن الحروف استحوذ على اهتمامها. أصبحت تراها كائنات حية، حتى أنها مثلما ورد في الحوار المشار إليه: «تريد أن تبث جزءًا من روحها فيه مع كل لوحةٍ». تبثها في الحرف، لا في الكلمة، فالتركيز على الحرف المجرد مدرسة فنية معروفة.

روان المنتصر، فنانة بصرية، مصورة فوتوغرافية وحروفية، مهتمة بفن الكولاج والخط العربي، وأيضًا بالخط «التايبوغرافي» والتصوير الفوتوغرافي، من مواليد طرابلس سنة 1996.نظمت وشاركت في معرض «أورا» الجماعي سنة 2016 بطرابلس. ومما صرحت به خلال ذلك المعرض، أن اهتمامها بالفن يقتصر على الخط وكل محاولاتها لصقله، والبداية كانت هواية، شغفت بالفن التجريدي، مبرزة أن أكثر المواضيع التي تريد إيصالها للمتلقي هي حالة الفوضى في المجتمع والمعنى الواضح لمسألة «الخير والشر» ومن خلال لوحاتها تتناول توضيح عدد من المسائل، لعل أبرزها جمال الموسيقى وطبيعة البشر من حيث اختلاف طبائعهم.

ركنها التجريدي هو ربيع هذا المعرض

كتبت عنها الروائية رزان المغربي وقالت: «صديقتي روان المنتصر منظمة معرض(أورا) هذا، كانت واحدة من الفنانين المشاركين أيضًا، وهي مشاركتها الأولى كفنانة تجريدية. تميزت روان بألوانها الربيعية الخلابة المتداخلة، فكان ركنها التجريدي هو ربيع هذا المعرض»  

أما المجلس الثقافي البريطاني فكتب في صفحته: «روان المنتصر طالبة في جامعة طرابلس: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مهتمة بالفنون من جميع أشكالها، خاصة الخط العربي والفن التجريدي والتصوير الفوتوغرافي».                

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في ...
رياضة محلية
جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة
عربى
ترتيب البيت استعدادا للموت عادة منتشرة في السويد
منوعات
مشروع قانون يحرر المرأة الإيرانية بالمدرجات بعد الحضور الاستثنائي في الفوز ...
رياضة عالمية
قمة العشرين تكشف تعهداتها بشأن المناخ قبل ساعات من افتتاح «كوب 26»
دولى
مسؤول إيراني يلمح إلى ضلوع أميركي وإسرائيلي في استهداف محطات الوقود
دولى
تعرف إلى موعدي عرض «قمر 14» و«المحكمة»
ثقافة وفن
لحظات صمت في الأرجنتين احتفالا بميلاد الأسطورة مارادونا وقبل أيام من ذكرى رحيله ...
رياضة عالمية
برايتون يخطف تعادلا مثيرا أمام ليفربول.. وتشيلسي يعزز الصدارة
رياضة عالمية
الطبيب وابن إبراهيم وعفاف أبرز الوجوه الرياضية المرشحة في انتخابات البرلمان ...
رياضة محلية
كامالا هاريس تتلقى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
وزيرة الخارجية السودانية المقالة: حمدوك لن يكون جزءا من «مهزلة الانقلابيين»
عربى
«ريال مدريد» يعبر «إلتشي» بثنائية فينيسيوس
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
السد القطري يزيد العراقيل الفنية أمام برشلونة.. وتشافي: أنا حاليا أركز في عملي
رياضة عالمية
قندهار.. «عاصمة القنب» المزدهرة بزراعة المخدر في ظل حكم طالبان
اقتصاد
«لعنة النفط» تضرب سكان جاكفيل في ساحل العاج
اقتصاد
انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في القاهرة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأرصاد الجوية العالمية»: 2015 - 2021 هي على الأرجح أكثر سبع سنوات حرا تسجل حتى الآن